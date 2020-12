La commissione boccia il “Palazzo” politico. Stop alla pratica cara a Pascale, assessora e congiunti

Ida Trofa | Una cosa è certa: la commissione paesaggio riunitasi a Lacco Ameno giovedì 10 novembre passerà alla storia per manifesta incapacità nell’esercizio del potere e la palese evidenza di irregolarità e forzature tese a favorire pratiche e richieste, ovviamente, politicamente sponsorizzate.

Dalla convocazione della commissione edilizia comunale per il paesaggio è emerso tutto il pressappochismo, la mancanza di rispetto delle istituzioni e delle regole basilari del buon governo. Ovviamente parliamo di quello locale e se parliamo del caso “Anna Rizzoli”, non può essere sottaciuta una buona dose di voluta sciatteria e studiata burocrazia da parte della Regione Campania, complice l’ASL Na2 Nord.

Si potrebbe dire che era già tutto previsto eppure qualche dubbio ci sovviene ripercorrendo le tappe che hanno poi condotto anche al ritiro ed al “no” irremovibile alla pratica edilizia per il meglio noto “Il Palazzo”, un immobile in multi proprietà al centro del paese oramai divenuto un caso e, soprattutto, un “palazzo politico”. Su questo affare dell’architetto Giuseppe Barbieri, il signor Abramo Ciro De Siano, l’ingegner Benito Trani, il signor Filippo Climaco, il signor Ernesto Silvio non hanno voluto sentire ragioni.

Due sole “pratiche edilizie” per comprende in che casino sono finiti i lacchesi.

Due pratiche entrambe ritirate per gravi irregolarità.

Purtroppo su ogni cosa c’è, ovviamente come ben sanno i nostri lettori, il progetto dell’ampliamento del PO Anna Rizzoli. Un progetto portato in commissione edilizia in quel di Lacco Ameno senza nessuna interlocuzione politica valida, senza coinvolgere il consiglio comunale con un auspicabile passaggio istituzionale e, soprattutto, senza rispettare le norme.

A seguire per le gravi implicazioni politiche il caso de “Il Palazzo”. Anche questa pratica fortemente sponsorizzata dal Sindaco e dal suo assessore alla Pianificazione è stata ritenuta inammissibile.

Un faccenda, tutta politica che ha riguardato un edifico già assurto agli onori delle cronache. Sono state le gravi irregolarità di progetto a farlo ritirare dalla valutazione degli esperti.

Ed è questa una vicenda dai contorni poco lusinghieri dove garanzie, autorevolezza e correttezza sono stati termini, ahinoi, abusati e dei quali, forse, chi regge le sorti del paese poco comprende il reale significato. Ogni capacità di tenere la barra dritta è venuta meno. Promesse, debiti elettorali e assegni in bianco ora sono passati all’incasso.

Ma la cassa è vuota.

E’ bastata la gamba testa della commissione paesaggio a dimostrare che di fatto, questi plenipotenziari del potere lacchese non sono buoni neppure per i favori alla casta.

Il caso de “Il Palazzo“

Il ritiro della pratica de “Il palazzo” afferisce la recentissima richiesta di Scia al protocollo 11618 del 17 novembre 2020 per la manutenzione straordinaria per diversa distribuzione interna e sostituzione di solai nonché modifiche ai prospetti ai sensi del d.p.r. 31/2017. Un fabbricato dichiarato danneggiato dal sisma. La commissione ha decretato irregolare la pratica presentata con prospetti e volumi completamenti modificati.

Qui il sindaco Pascale con i suoi assessori alla pianificazione territoriale, l’arch. Carla Tufano, suo zio Berardino Taliercio e l’architetto Gamboni con la ditta di Gennaro Monti (fratello di Carmine), pare, avessero caldeggiato le modiche e le approvazioni delle modifiche progettuali. Un progetto a cui compartecipa, tra l’altro, l’ingegnere Enzo Marziano (con la Tufano impegnato in diverse somme urgenze post sisma).

Tutto il resto è intuibile. La guerra familiare in casa Monti e lo scontro politico è cosa nota. Ora il responsabile dovrebbe predisporre un controllo su tutto il cantiere.

La questione pesante riguarda le gravi irregolarità edilizie che hanno portato al blocco. E lo hanno fatto in uno dei due comuni del Cratere “sisma ischia 2017” più colpiti. Qui si gioca sulla pelle e la sicurezza della gente per 4 lire! La proprietà, dal governo Pascale, aveva già ricevuto una concessione in sanatoria su dichiarazione della parte senza alcun tipo di controllo.

Anche in questo caso non si è stati in grado, o forse non si è voluto percorrere il sentiero della correttezza istituzionale e della liceità.