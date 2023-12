La Colombaia: pronto il calendario di dicembre 2023

Cominciano gli eventi invernali nella Colombaia di Luchino Visconti. Una serie di appuntamenti cadenzati durante tutto il periodo di dicembre accompagneranno il già folto calendario natalizio di Forio, dando risalto alla cultura, ad eventi musicali e spettacoli teatrali. I primi appuntamenti sono quelli del 3 e del 4 dicembre, domenica e lunedì. La Colombaia nell’immaginario collettivo rappresenta lo spazio terreno e spirituale di Luchino Visconti. L’estro che si fa architettura,

espressione viva di una storia che continua nelle sue pellicole, nelle testimonianze di chi l’ha vissuto. Aprire La Colombaia significa perseguire quell’obiettivo, quello slancio, verso la cultura, l’arte, la musica, la libera espressione di ogni individuo d’essere su questa terra, sviluppando il proprio estro.



3 dicembre ore 15:30

Italo – Un cammino sul filo del fantastico

I cento anni di Italo Calvino tra storie, riflessioni, resistenza e canzoni.

4 dicembre ore 11:30

Gesti di Legalità – La cultura come strumento di emancipazione collettivo Intervento a cura di Sandro Ruotolo con la Nuova Orchestra Scarlatti Young in concerto in memoria di Giovanbattista Cutolo.

Pubblichiamo di seguito il programma in aggiornamento:

11 dicembre ore 15:30

Catello Maresca presenta La banalità della mafia

13 dicembre ore 15:30

Luigi Ilardo, omicidio di stato

Anna Vinci presenta Luana Ilardo: la mafia dentro

16 dicembre ore 17:00

WhatX – Scopri TEDxIschia

Ospiteremo alcuni tra i relatori più influenti della scorsa edizione di TEDxIschia. Condivideranno le loro storie le esperienze post-evento e come le loro idee abbiano preso forma e vita.

19 dicembre ore 16:00

Nicola Pesce – Il Sapore dell’Albicocco

Presentazione dell’ultimo libro in compagnia dell’autore che dialogherà con Ciro Cenatiempo

21 dicembre ore 15:30

Jukebox Novecento

Reading concerto con Valerio Sgarra – caffè letterario aperto

22 dicembre ore 15:30

Aria da Colombaia

Pensiero, percezione, sentimento

Concerto Mandolino e Chitarra a cura del duo Mattia Raimo – Lorenzo Marrone

27 dicembre ore 15:30

Alfabeto Paesano con Luciano Castaldi

Spazio all’ultimo libro dell’autore foriano, reading dal vivo con mostra fotografica e d’archivio.

Omaggio a Gerardo Calise.

28 dicembre ore 15:30

Punto G – pensiero e canzoni di Giorgio Gaber

Reading concerto con Valerio Sgarra – caffè letterario aperto

29 dicembre ore 15:30

Aria da Colombaia

Pensiero, percezione, sentimento

Concerto Flauto e Chitarra a cura del duo Kanlin Linang e Dario Palomba

2 gennaio ore 15:00

Il Visconti improvvisato

Spettacolo di improvvisazione teatrale a cura della compagnia Teatrate

3 gennaio ore 15:00

Il Visconti improvvisato

Spettacolo di improvvisazione teatrale a cura della compagnia Teatrate

4 gennaio ore 15:00

Gino Coppa

Mostra evento dedicata ai primi 90 anni di Gino Coppa



Resta attiva la possibilità di visitare la Colombaia tutti i giorni dalle 10:00 alle 15:00 e in forma gratuita. Da metà dicembre saranno invece attivi nuovi servizi: aula studio, cineforum, spazio a disposizione per le associazioni interessate a momenti di confronto, organizzativi.

Progetto co-finanziato dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania, nell’ambito del POC Campania 2014-2020.