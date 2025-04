La Colomba dei Campioni! I ragazzi di Calda..Mente omaggiano Gianni Sasso e Pino Taglialatela

Il cielo limpido della Pagoda e il mare blu del Porto di Ischia hanno fatto da cornice alla prima parte di una giornata speciale per i ragazzi del progetto Calda..Mente, promosso dalla Cooperativa San Michele 12 Stelle: una sfida ambiziosa verso la creazione della prima start-up innovativa a scopo sociale dell’Isola d’Ischia.

Carlo, Giorgio e Vincenzo, dopo l’incontro con il Vescovo di Ischia, Monsignor Carlo Villano, e la consegna dei pani pasquali, hanno concluso il loro intenso tour de force preparando anche la tradizionale colomba. Un gesto simbolico che si è trasformato in un omaggio a due grandi protagonisti dello sport ischitano: Gianni Sasso, campione paralimpico recentemente entrato nel Guinness World Records per la corsa in stampella sulla distanza di 1 km, e Pino Taglialatela, oggi presidente dell’Ischia Calcio ed ex portiere del Napoli di Maradona.

Il percorso formativo del progetto, condiviso con l’ASL NA2 Nord e l’Ambito N13, prosegue presso i laboratori dell’Istituto Professionale “V. Telese”, grazie alla disponibilità del preside Sironi e all’impegno dei Prof. Ambrosio e Maynard in stretta collaborazione con gli specialisti dell’ASL Napoli 2 Nord e dell’Ambito N13. Una giornata di festa all’insegna dell’allegria e dell’inclusione, della tradizione e della partecipazione, dell’amicizia e della serenità.

La voce dei Ragazzi

Durante la giornata, i ragazzi del progetto hanno raccontato con entusiasmo la loro esperienza.

«Sono Carlo e faccio parte della Cooperativa Dodici Stelle – ha spiegato Carlo –. Stiamo imparando a fare il pane normale, il pane dolce e anche le colombe. Mi piace molto il pane dolce e devo dire la verità: ci siamo divertiti tanto a preparare le colombe, anche se sono venute con tante “gobbe”. Nei laboratori dell’Alberghiero Telese di Ischia sto imparando anche tante ricette nuove.»

Gli fa eco Giorgio: «Mi chiamo Giorgio e faccio parte della Cooperativa San Michele Dodici Stelle. Questa colomba l’abbiamo fatta noi della cooperativa: è stata una bellissima esperienza». Infine Vincenzo aggiunge: «Sono Vincenzo, anche io della Compagnia di San Michele. Abbiamo realizzato le colombe, che mi piacciono tantissimo. Devo dire che mi trovo molto bene e sto imparando cose nuove ogni giorno, come fare il pane.»

Gianni Sasso: «Questa è la vera inclusione, oltre ogni barriera»

Presente all’iniziativa anche Gianni Sasso, il campione paralimpico detentore del Guinness World Record, che ha voluto sottolineare l’importanza del progetto: «Sono davvero molto felice di essere qui stamattina. Grazie al dott. Enzo D’Acunto per avermi coinvolto in questa bellissima occasione. Questa non è solo inclusione: è un esempio straordinario di inclusione sia sociale che lavorativa. Dare opportunità concrete a tutti, senza alcun pregiudizio, è fondamentale. Ci vorrebbero tante iniziative come questa: una start-up così innovativa, come mi raccontavano, non esiste nemmeno nel resto del Sud Italia. È un progetto importantissimo, anche dal punto di vista lavorativo e sociale. Complimenti davvero! L’inclusione è importantissima: bisogna abbattere le barriere mentali, quelle che limitano le persone a causa dei pregiudizi. Non esistono disabilità, esistono abilità che vanno riconosciute e valorizzate. Questa start-up rappresenta esattamente questo: un’occasione per mostrare che tutti possono dare il loro contributo. Buona Pasqua a tutti voi, ragazzi!»

Pino Taglialatela: «La Colomba dei campioni, un dono da veri tifosi»

L’incontro con Pino Taglialatela, presidente dell’Ischia Calcio ed ex portiere del Napoli di Maradona, ha regalato ai ragazzi momenti di pura emozione. «Tu sei Pino? Quello del Napoli di Maradona?» esclama Carlo, senza alcun dubbio, incontrandolo al campo Mazzella. È già raggiante di suo, ma vedere “Batman” — così soprannominato dai tifosi — e calpestare la distesa verde dello stadio è per lui una vera festa.

Carlo corre verso la porta, libero e senza paura, e al ritorno, dopo aver sgroppato come un vero capitano, sorprende tutti con una piccola lezione sulla seconda guerra punica: Carlo, laureato in Storia, è davvero un campione anche fuori dal campo!

«È una gioia immensa accogliervi qui al Mazzella, la casa dell’Ischia Calcio — ha detto Taglialatela —. Sono felicissimo di ricevere questo dono speciale che, al rientro dalle vacanze pasquali, condividerò con il mister e con la squadra. Dirò loro che questa “Colomba dei campioni” è stata preparata da giovani tifosi dell’Ischia, ragazzi che meritano la vittoria.» Al termine dell’incontro, il presidente ha omaggiato la piccola truppa di Calda..Mente con gadget ufficiali dell’Ischia Calcio e una maglia ricordo per Carlo, Giorgio e Vincenzo.

Enzo D’Acunto: «Con Calda..Mente dimostriamo che il talento non ha barriere»

A tirare le somme della giornata è Enzo D’Acunto, presidente della Cooperativa 12 Stelle San Michele e direttore tecnico del progetto Calda..Mente: «Questa giornata è la dimostrazione concreta che il talento non ha barriere. Attraverso il lavoro, l’inclusione e la formazione, possiamo davvero offrire a tutti la possibilità di esprimere il meglio di sé. Con Calda..Mente stiamo costruendo non solo una start-up innovativa a scopo sociale, ma anche un laboratorio di speranza, di crescita e di futuro per tanti ragazzi dell’isola. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno creduto in noi: il Vescovo, gli amici dello sport come Gianni Sasso e Pino Taglialatela, e tutte le persone che ogni giorno ci aiutano a credere che un’Ischia più giusta, accogliente e inclusiva è possibile. Questa è la nostra sfida, ed è solo l’inizio.»

Il Progetto. “Calda..Mente” è un progetto innovativo nato ad Ischia per promuovere l’inclusione lavorativa di giovani adulti con disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento, attraverso la formazione nelle arti bianche – panificazione, pasticceria e pizzeria. Promosso dalla Cooperativa Sociale 12 Stelle San Michele I.S. srl, con la direzione tecnica del Dr. Enzo D’Acunto e il sostegno della Regione Campania e del Ministero per le Disabilità, il progetto rappresenta un esempio concreto di innovazione sociale. Grazie a una rete integrata di scuole, enti pubblici e servizi territoriali, “Calda..Mente” offre un percorso professionalizzante che punta all’autonomia, alla valorizzazione delle competenze e all’inserimento nel mondo del lavoro, gettando le basi per la nascita della prima SIAVS (Startup Innovativa a Vocazione Sociale) dell’isola.

Calda..Mente è un progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro della Disabilità, Regione Campania e 12 Stelle San Michele Cooperativa Sociale. ID115. AVVISO PUBBLICO – D.D. N. 395/2023 – Regione Campania – cup B29G24000760001. In partnariato con Ambito N13, Asl Na2 Nord ed IPS “V. Telese” di Ischia