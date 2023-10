La Cittadinanza onoraria delle polemiche alla Colombaia: «non è come una caramella”

Gaetano Di Meglio | Se fossimo fascisti come lo sono loro, non avremmo dovuto dare spazio (deciso e organizzato in anticipo) alla protesta degli attivisti di sinistra che si sono ritrovati, sabato pomeriggio, all’esterno della Colombaia per protestare contro la consegna della Cittadinanza Onoraria al sottosegretario alla giustizia, l’on. Andrea Delmastro Delle Vedove.

Loro, i comunisti, hanno minacciato Gaetano Di Meglio di buttarlo sotto con la macchina perché fascista e gli hanno chiesto se non si vergognasse di essere fascista.

Non siamo come loro e, mai con più consapevolezza di questi giorni, di certo faremo ogni forzo possibile per essere opposti a questi violenti con il righino rosso, la puzza sotto al naso e la pretesta di voler dare lezioni al mondo. E, non essendo come loro, riusciamo a dividere e a selezionare. Riusciamo a non fare di tutta l’erba un fascio (simpatico!) e lasciamo agli idioti lo spazio degli idioti e, ai capaci (ci stanno anche a sinistra) lo spazio dei capaci. Prima di leggere, però, le posizioni di Antonietta Manzi e di Maria D’Ascia, è giusto chiarire anche un altro evento sinistro che ci è capitato, sabato sera, alla Colombaia. Un altro giovane combattente per la causa di “solo comunisti alla Colombaia”, ci aveva comunicato la sua censura, personale, verso Il Dispari. La motivazione, poi, l’abbiamo scoperta nelle ore successive. A Marzo avevamo pubblicato un articolo che aveva dato fastidio ad un suo collega/amico denunciando un episodio che non corrispondeva alla sua verità. Nelle ore successive, dopo un rapido scambio di messaggi istantanei ci siamo chiariti.

E ora, dopo aver raccontato con ampio resoconto e dettaglio tutto quello che si è vissuto sabato pomeriggio all’interno della Colombaia, ecco, invece, cosa è successo all’esterno.

Domenica mattina ne abbiamo parlato con Vito Iacono, oggi, invece, vi proponiamo le posizioni – come già vi abbiamo scritto – di Antonietta Manzi e di Maria D’Ascia, attiviste del sit in che si è tenuto all’esterno della Villa e che è stato “disperso” con l’arrivo delle Forze di Polizia.

Antonietta Manzi: “La cittadinanza onoraria non è una caramella”!

Antonietta Manzi, da sempre impegnata nella sinistra ischitana e che non ha mai assunto posizioni di chiusura, spiega: «C’è stato questo desiderio comune che ha unito diversi cittadini di diversi comuni dell’isola di manifestare il proprio dissenso su più fronti rispetto all’iniziativa adottata dalle istituzioni isolane. Innanzitutto sul piano del riconoscimento della cittadinanza onoraria al sottosegretario Delmastro, a quanto pare per meriti ancora non confermati relativi alla questione della stabilizzazione del Tribunale di Ischia. Noi riteniamo che l’istituto della cittadinanza onoraria non sia da considerare un premio da assegnare a un funzionario che ha semplicemente svolto il proprio lavoro. E poi la cittadinanza onoraria non va consegnata come una caramella, non è un contentino, un piccolo premio. E’ una cosa che va valutata, va inserita in un contesto, va condivisa con la popolazione.

Poi c’è un significato preciso legato a questa figura politica. E c’è una grandissima contraddizione che noi riteniamo un vero e proprio affronto. La Colombaia è stata la residenza principale di Luchino Visconti e della casa che egli ha scelto di costruire e di vivere qui a Ischia. Qui lui è sepolto e dobbiamo accettare come se nulla fosse, che oggi questa dimora venga aperta con una festa, con un gala, per accogliere gli eredi politici di Giorgio Almirante, dei fascisti. Quando Luchino Visconti è stato un partigiano che ha vissuto la Resistenza, che è stato torturato e che ha accolto nelle sue case persone che avevano bisogno di protezione. E’ davvero questo che vogliamo? Oppure è necessario dare un senso al concetto di cultura, al concetto di memoria? Memoria non è soltanto mettere una targa a ricordo e conoscere la storia delle figure che vogliamo rispettare, se vogliamo dare un senso a questo concetto. Poi, se dobbiamo ridurre tutto a un tappeto rosso oppure a un momento di spettacolo, diciamolo chiaro che stiamo facendo qualche altra cosa».

Siete riusciti a manifestare questo dissenso liberamente?

«In realtà no. Siamo stati identificati dalle forze dell’ordine e ci è stato chiesto di riporre gli striscioni e i cartelloni. Non abbiamo avuto modo di farci sentire, né di interloquire con le autorità che passavano davanti ai nostri occhi. Eppure eravamo un gruppo di persone assolutamente pacifiche e con il desiderio di testimoniare una forma di cittadinanza attiva, oggi più che mai necessaria, in un momento di grande disinteresse e indifferenza.

È necessario invece partecipare e prendere la parola. La Colombaia è uno dei simboli di Ischia e se davvero vogliamo che sia un luogo che appartiene a tutti, dobbiamo darci da fare e non lasciare che certe decisioni vengano prese senza suscitare reazioni nell’opinione pubblica».

Maria D’Ascia: “Per queste cose, una volta, davano i biglietti dei Poseidon. Oggi offendono la memoria di Visconti”

Un’altra voce di protesta, all’esterno della Colombaia, è quella di Maria D’Ascia. La rappresentate isolana di “Libera”, l’associazione che combatte le mafie, ha risposto alle nostre domande.

Maria D’Ascia, perché sei qui oggi di fronte alla Colombaia con la bandiera di Libera?

«Ho portato con me la bandiera di Libera non perché avessi bisogno di legittimazione, ma perché sono convinta che oggi stiamo vivendo un brutto momento. Non si può dare la cittadinanza onoraria, una cosa importante, come se fosse merce di scambio. Questa “vulgata” che è passata, dell’incoraggiamento al sottosegretario per tentare la riapertura, anzi per evitare la chiusura del Tribunale, mi sembra pessima. Un tempo si usavano i biglietti dei Poseidon per questo genere di cose. La cittadinanza onoraria è qualcosa di simbolico, ha un alto valore. Bisogna avere conseguito risultati eccezionali in campi artistici, letterari. Bisogna avere un legame con la cittadinanza, essere amici del sindaco. Ma non basta. E peggio ancora conferirla in un luogo che ha un significato particolare ed era la casa di una persona che era comunista, che era stato torturato dai fascisti per una settimana in una caserma romana.

E’ offensivo e infamante calpestare la memoria, mentre allo stesso tempo la si rinnova, si puliscono i giardini della villa proprio per onorare questa memoria. Insomma, c’è un cortocircuito. E Libera mi ha autorizzata a portare con me questo vessillo perché è una battaglia di principio. Sì, ho portato con me la bandiera di Libera non in maniera abusiva. Ti ripeto, non mi serviva legittimazione, ma questa battaglia è talmente giusta che fa onore anche a Libera e Libera ne è consapevole. Sono autorizzata, è al mio fianco in questa manifestazione, perché definirla protesta è veramente esagerato. Era un modo per dissentire. Io non sono nemmeno una habitué delle proteste, infatti non sapevo che fosse vietato. Mi sembra davvero eccessivo che sia invece impossibile manifestare senza aver precedentemente avvisato le istituzioni, i tutori dell’ordine pubblico.

E’ stata una manifestazione spontanea, ieri sera ho pensato di farlo e l’ho fatto. L’idea mi è venuta insieme ad altri amici, ma sarebbe stato lo stesso, sarei venuta anche da sola. Non penso che non servi a nulla, anche se la cittadinanza onoraria è già stata conferita. Non so quanti cittadini foriani si sono fermati, persone che passeggiavano. Nessuno sapeva nulla. Invece questa è una cosa che andava condivisa, giusta o sbagliata che fosse. Insomma, secondo loro l’Amministrazione ha ritenuto di realizzare questo scambio di favori, ma non essendo stato ritenuto di doverla condividere con il resto della cittadinanza, io non mi sento di condividere la cittadinanza onoraria a Delmastro».