La città plurale 2_ Mescolanze

Ti ricordi una volta? Si sentiva soltanto

il rumore del fiume la sera.

E ti ricordi lo spazio. I chilometri interi?

Automobili, poche allora.

Le canzoni alla radio. Le partite allo stadio

Sulle spalle di mio padre

E la fontana cantava. E quell’acqua era chiara

(…) E c’era pure la luna. Molto meglio di adesso

Molto più di così

Mia Martini, La nevicata del “56, 1990

Le parole di Gesù sono sovversive, indomabili,

rivoluzionarie: soffocano nelle sagrestie

e respirano sul marciapiede.

Don Andrea Gallo, Come un cane in chiesa.

Il Vangelo respira solo nelle strade, 2012

Abbattere il confine al di là del quale c’è il nemico (ideologico, politico, economico) indebolisce l’idea stessa di limite: non è più possibile «assumere il bordo, il diverso, il patologico, come luogo dal quale procedere alle trasformazioni, per le difficoltà stesse di descriverlo, di pensarlo e di definirlo» (A. Isola, Pensare il limite, abitare il limite, 1993).

Occorre pensare a un’ecologia delle differenze. Ma occorre anche sapere che alcune possono risultare irriducibili a pena di perderne il valore e la ricchezza.

Forse la città a venire sarà un “patchwork”: «un paesaggio abitato, che non si può leggere a prescindere dai modi di abitare delle sue popolazioni. (…) E l’indagine su questo paesaggio non può prescindere dalla comunicazione, interpretata (…) come modo per fare dell’indagine un’indagine partecipata. La comunicazione, durante e dopo le operazioni di lettura, è un modo per coinvolgere i soggetti del territorio nella sua conoscenza, per imparare da loro e per restituir loro l’immagine del paesaggio di cui sono artefici e abitanti» (F. Ippolito, Mettersi in gioco, 2006).

La memoria collettiva non è legata a luoghi né a oggetti di particolare valore. Ma piuttosto al riconoscersi “tra loro” dei loro estimatori o degli abitanti, nel caso della città. Per i milanesi il Duomo. Per i napoletani il Vesuvio. Per i miei genitori la Tosca. Per me i Beatles. Forse il futuro sarà costellato di molteplici memorie, che la città potrà ospitare accogliendo una pluralità di cittadini. Contribuendo a fondere i loro desideri, a formare comunità a venire.