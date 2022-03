La Città Metropolitana boccia i parcheggi di Forio, Barano e Serrara

Gaetano Di Meglio | Un buco nell’acqua, almeno per ora. I Comuni di Forio, Barano e Serrara Fontana avevano sottoscritto un accordo di programma per la realizzazione di parcheggi interrati da finanziare con le risorse del PNRR erogate dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito dei Piani Integrati e per i quali era stato pubblicato l’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse. Spetta infatti alle Città Metropolitane individuare, sulla base dei criteri dettati e nel limite delle risorse assegnate, i progetti finanziabili all’interno della propria area urbana.

I tre Comuni avevano dunque deciso di candidare al finanziamento, in forma associata, il progetto integrato denominato “Miglioramento del sistema della viabilità dei comuni dell’isola d’Ischia finalizzato alla rivitalizzazione economica e riqualificazione ambientale dei centri urbani”. Capofila era il Comune di Forio. Ma evidentemente qualcosa è andato storto.

La Città Metropolitana ha bocciato l’accordo di programma e i relativi progetti e dunque al momento tutto resta in sospeso. A quanto risulta, le tre Amministrazioni comunali starebbero valutando la strada del ricorso al Tar contro la decisione della Città Metropolitana.

Per il Comune di Forio il progetto approvato dalla Giunta prevede la realizzazione di un parcheggio interrato alla località Monticchio.

Francesco Del Deo e la sua giunta, capofila in questo accordo, aveva approvato la delibera di giunta, appunto, lo scorso 25 febbraio per il “miglioramento del sistema della viabilità dei comuni dell’isola d’ischia finalizzato alla rivitalizzazione economica e riqualificazione ambientale dei centri urbani” e aveva approvato, appunto, l’intervento per il “miglioramento del sistema della viabilità del comune di Forio finalizzato alla rivitalizzazione economica e riqualificazione ambientale del centro urbano, mediante la realizzazione di un parcheggio interrato in località Monticchio”

Il progetto di Barano prevede un intervento di “rigenerazione dell’area di piazza San Rocco e realizzazione di un parcheggio pluripiano interrato per il trasporto multimodale”, del costo di 4.999.233,53 euro, redatto dall’ing. Crescenzo Ungaro. Mentre l’arch. Mattia Di Costanzo era stato nominato rup.

Analogo progetto per Serrara Fontana. Il comune di Irene Iacono ha candidato la proposta di realizzazione del “Parcheggio interrato in località Succhivo sistemazione del piazzale soprastante e potenziamento delle aree a verde attrezzato” per un importo complessivo di € 4.089.400,50

Le delibere di Giunta, dunque, approvavano lo schema di accordo di programma e i tre interventi redatti per le rispettive competenze. Tutti gli atti sono stati poi trasmessi alla Città Metropolitana. Ma invece della tanto sospirata ammissione ai finanziamenti, è arrivata la doccia fredda della bocciatura.

Una doccia fredda per le amministrazioni isolane che si sono viste alzare la paletta rossa dagli uffici dell’ex provincia e che, siamo sicuri, nelle prossime settimane (anche con l’insediamento della nuova amministrazione di Gaetano Manfredi) potrebbero cambiare idea onde evitare il ricorso al Tribunale Amministrativo.

PUNIZIONE POLITICA?

La decisione, arrivata ieri, è sicuramente frutto anche delle posizioni assunte nelle settimane scorse. Non vorremo, infatti, che l’attivismo (a tratti sfacciato) di Francesco Del Deo e di Giacomo Pascale per sostenere Giosi Della Ragione nella corsa al rinnovo per il consiglio metropolitano abbia pregiudicato il buon esito delle proposte isolane. Non sono ancora noti, infatti, le motivazioni che hanno portato alla cancellazione della proposta isolana.

In attesa di leggerle, ovviamente, è fondamentale che Gaudioso faccia uso del suo nuovo ruolo e possa intervenire al fine di salvare una proposta intelligente che ha la visione di lunga di modificare ben 3 centri nevralgici della nostra isola.

IL FOCUS: L’ISOLA DI DOMANI, QUELLA DEI PARCHEGGI PLURIPIANO

La questione parcheggi e viabilità, affrontata senza la scemità contagiosa che ha fatto vittime tra quelli “contro” la Siena e tutti gli altri che si atteggiano a “green” con altre scemità spaziali, è cruciale. Siamo un’isola che non si rinnova nella sua mobilità da decenni e che non affronta il problema traffico in nessun modo. Il progetto di Forio, Barano e Serrara Fontana (al netto della bontà delle singole amministrazioni) rappresenta la chiusura di un cerchio.

Il comune di Ischia, dopo 14 anni, è riuscito a sbloccare la “questione” parcheggio Guerra e ha trovato i finanziamenti per la realizzazione di un parcheggio moderno e funzionale all’ingresso (basso) del paese. Sarebbe quanto mai opportuno mettere mano ad una progettazione sia moderna sia futuristica per Fondo Bosso.

Casamicciola ha proposto (e lo sapremo ad aprile) la realizzazione del parcheggio pluripiano a Piazza Bagni insieme con Barano nella proposta del parcheggio pluripiano della Molara (in una versione riveduta e aggiornata dopo la famosa super bocciatura).

In questo quadro, poi, se si salva la proposta di Forio, Barano e Serrara Fontana allora si doterà l’isola di altre tre importanti infrastrutture: Piazza San Rocco (che raddoppierà la capienza auto e rinnoverà l’intera piazza), Succhivo che diventerà una nuova porta per Sant’Angelo e, appunto, Monticchio che dovrebbe completare l’offerta all’ingresso del comune.