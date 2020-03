“La Cina è con voi. Forza Ischia”, il messaggio che parte da “Vip Market”

Un bellissimo messaggio di solidarietà e di altruismo parte dal Vip Market, dal negozio di imprenditori cinesi che, in questi giorni, è diventato uno dei punti di riferimento per l’approvvigionamento di mascherine per ripararsi dal coronavirus.

Questa mattina Vittorio, il proprietario dell’attività, e tutti gli impiegati del Vip Market hanno distribuito alcune mascherine monouso confezionate in una bella bustina con la scritta “La cina è con voi. Forza Ischia”.

Un gesto carico di amore e di amicizia verso una comunità che li ha accolti.

Foto stefano di palma