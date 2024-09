La Cava: “Il Forio avrebbe meritato qualcosa in più”

Per quanto visto – ha detto Sergio La Cava, allenatore dell’Ercolanese -, in particolare nel primo tempo, onestamente il risultato del pareggio è stato il più giusto. Tuttavia, è molto deludente non aver mantenuto il vantaggio al 95º minuto; avremmo dovuto chiudere la partita con una vittoria. Nel primo tempo abbiamo creato molte ottime occasioni e ci siamo confrontati con una squadra forte e un allenatore estremamente competente e rispettabile.

Devo ammettere che ho molta stima per lui. Ha ringraziato e riconosciuto il valore dei nostri tecnici in campo. Nel secondo tempo, invece, abbiamo giocato decisamente meglio e avuto l’opportunità di concludere il match con Miceli, ma nel calcio può succedere. Hanno giocatori di grande valore, probabilmente anche perché avrebbero meritato qualcosa in più. Ci hanno colto di sorpresa su palla inattiva, sfruttando questa situazione.

Nel calcio, queste cose possono accadere. Dobbiamo guardare avanti. Sappiamo di aver affrontato una squadra forte e che ogni giornata nel nostro girone sarà impegnativa, senza partite facili o semplici. Tuttavia, la reazione della mia squadra mi ha impressionato: nel secondo tempo abbiamo giocato come desideravo. Sono molto soddisfatto.