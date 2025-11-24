La casa, la malattia e il diritto. L’appello alla dignità davanti alle ruspe

C’è un momento, nel rapporto tra Stato e cittadino, in cui la legge smette di essere solo norma e diventa scelta. Accade quando il diritto incontra la fragilità. Ed è esattamente in questo spazio che si colloca la vicenda di un cittadino di Barano d’Ischia, gravemente malato e colpito nei giorni scorsi da un infarto del miocardio, al centro di una procedura di demolizione della propria abitazione fissata per il 27 novembre 2025. La sua identità resta in secondo piano. Perché qui la questione non è chi sia, ma cosa gli sta accadendo.

A rappresentarlo è l’avv. Lorenzo Bruno Molinaro, che ha depositato un’istanza al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, per ottenere il differimento dell’esecuzione dell’ordine di demolizione, in attesa che venga discussa l’udienza dell’incidente di esecuzione già proposto il 4 novembre scorso. Udienza che, ad oggi, non risulta ancora fissata.

Il punto centrale, secondo il legale, non è solo giuridico ma profondamente umano. Procedere all’abbattimento prima della decisione del giudice significherebbe causare un danno grave e irreparabile, annullando di fatto il diritto alla difesa e svuotando di contenuto ogni futura tutela. Significherebbe, soprattutto, colpire una persona in condizioni di salute gravissime, mettendo a rischio diretto il suo equilibrio fisico e psicologico.

Il rigetto dell’istanza da parte della Procura, arrivato il 21 novembre, si fonda sul richiamo al vincolo di rischio frana R3 e sul presunto mancato rispetto dei termini temporali di ultimazione dell’immobile entro il 31 dicembre 1993. Una lettura che l’avvocato Molinaro contesta apertamente, evidenziando come il vincolo R3 sia stato introdotto solo nel 2015, molti anni dopo la realizzazione dell’opera, e come, secondo la normativa sul condono edilizio, possano essere ostativi solo i vincoli preesistenti e di inedificabilità assoluta.

Secondo la difesa, inoltre, le stesse norme del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico consentono la permanenza delle attività e delle strutture preesistenti e fanno salvi gli interventi avviati prima della sua adozione. Un quadro giuridico che, al di là delle interpretazioni, impone quantomeno cautela, prudenza e rispetto delle garanzie procedimentali.

Ma qui il nodo vero non è la disputa tra carte, perizie e pareri. È l’immagine di una giustizia che rischia di arrivare quando non serve più, perché ha già colpito. È il paradosso di un uomo che chiede solo di essere ascoltato prima che gli venga tolto tutto, perfino il tetto sopra la testa, mentre affronta una battaglia ben più grande di una controversia edilizia: quella per la propria vita.

L’avv. Molinaro, nella sua istanza, non chiede favoritismi né sospensioni indefinite. Chiede tempo, chiede rispetto, chiede che venga garantita l’effettività della tutela giurisdizionale, come previsto dalla Costituzione e dalle convenzioni europee sui diritti fondamentali. Chiede, in sostanza, che lo Stato non diventi una macchina sorda davanti alla sofferenza.

Perché una giustizia che non sa fermarsi un attimo davanti alla malattia, davanti alla fragilità di una persona, davanti alla dignità di chi è già piegato dagli eventi, non è severa. È solo cieca. E quando la cecità diventa sistema, a crollare non è una casa. È la fiducia.