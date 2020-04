La carica dei test-rapidi: 80 in un giorno 79 negativi, 1 positivo immunizzato

– FOTO FRANCO TRANI –

Ida Trofa | Pronti via! il laboratorio Casamicciola, ieri, ha aperto i battenti sul piazzale Ancora. Se son covid positivi fioriranno! Per ora pochi elementi rassicuranti per quello che è pur sempre un esperimento. Se siete in cerca di buone notizie, questa cronaca non è adatta, non fa per voi. Siamo convinti che c’è la necessità di guardare al domani, al futuro, ma anche se ci aggrappiamo alla speranza, alla rassegnazione e all’attesa anche l’ottimismo, che deriva dalla nostra volontà, va a farsi benedire.

In questo momento prevale il pessimismo. Il pessimismo dei fatti, della quotidianità, dell’assurdo e della ragione. Certo, la tendenza dei dati sembra migliorare, le misure di contenimento e distanziamento danno i primi effetti e così comincia a delinearsi la cosiddetta fase due. Eppure, infondo, riusciamo solo a scorgere il martirio.

Allora sotto con i test rapidi a Casamicciola Terme. Atteso alla prima puntura inaugurale il sindaco di Casamicciola Terme, Giovan Battista Castagna, ha preferito declinare l’appuntamento con il dottor Vincenzo Buono, per effettuare il test lontano da occhi indiscreti e dalla curiosità dei fotografi, affidandosi infine alle sapienti mani dell’amico Vincenzo D’Ambrosio che lo ha screenerato.

Castagna, in tandem con il medico incaricato, test numero 1 eseguito in fondo alla coda, quando, l’ambulatorio mobile della Croce Rossa stava per chiudere la tenda.

Le richieste da evadere sono, in ogni caso, centinaia. La giornata è proseguita veloce, tra una scarsa affluenza nella prima mattinata, dedicata in gran parte ai tutori dell’ordine, Vigili Urbani, Guardia Costiera e carabinieri e poi le cosiddette categorie esposte come i commessi dei negozi, le tabaccherie, gli operatori della NU e ai dipendenti di Marina di Casamicciola .

“Positivo immunizzato“ un dipendente della Marina di Casamicciola

E‘ stato proprio con un dipendete della Marina di Casamicciola, dislocato all’eliporto che si è svelato il primo test risultato positivo. Un soggetto immunizzato risultato positivo aveva verifica che ricerca gli anticorpi: “I test rapidi serviranno – ci ha spiegato il dottore Vincenzo D’Ambrosio – per la ricerca degli anti corpi anti-Covid19. Il soggetto è im munizzato. Abbiamo effettuato il test dall’auto come con tutti e mantenuto i presidi di sicurezza. Il medico di famiglia è già stato avvertito. L’uomo resterà a casa in quarantena con tutti i suoi familiari e dovrà essere sottoposto a tampone. Invito tutti, in primis gli amministratori di Casamicciola Terme, a venire qua e fare il test”.

Primo tra gli amministratori a testarsi è stato il consigliere comunale, Giovanni Barile: “Serve. E’ molto professionale così come è professionale la nostra equipe. Sono fiero di aver sponsorizzato l’iniziativa”. Dunque solo il tampone potrà fugare ogni dubbio e perplessità sul contagio da Covid, l’immunità o meno, acquisita dal soggetto e come dovranno regolarsi le autorità sanitarie e politiche nel merito del caso. “Tutte le figure coinvolte sono già state allertate. La società, i colleghi di lavoro, la famiglia. Il protocollo funziona e io ci credo. Anzi avremmo dovuto farlo prima” ci ha detto il sindaco Castagna il cui invito è sempre a “stare attenti”. Si è chiusa, così, la sessione di screening tutto sommato dagli esiti confortanti. Un solo caso rilevato su 80 testati. L’iter per allertare l’ASL e circoscrivere contatti e possibili focolai è già partito. Ora, però, bisognerà capire se l’azienda sanitaria attiverà i protocolli del soggetto sottopostosi al test rapido comunale fuori protocollo regionale. “Considero il test una cosa seria e ho voluto farlo con discrezione. Ero atteso in tenda alle 10.00 di ieri mattina, ma ho preferito aspettare e chiudere la giornata” ci ha detto il sindaco, mentre preme il batuffolo di cotone contro il dito punto e sanguinante. Proprio lui, che è stato promotore, contro tutto e tutti, persino contro i protocolli regionali di Vincenzo De Luca, nell’avviare, pur nelle incertezze cliniche e le perplessità mediche, lo screening a campione sul prelievo emotivo a dito. “Penso ancora che si stato giusto andare avanti. Se avessimo agito prima anche il caso rilevato oggi, poteva prevedersi in tempo ed avremmo tutelato tante altre persone inconsapevoli. Cercheremo di recuperare il ritardo. Speriamo sempre in meglio. Dobbiamo farlo no per noi ma per chi”.

7 test rapidi per il “focolaio” accertato al Rione di Sopra. Tutti negativi

I test riprenderanno oggi per poi proseguire mercoledì ed ancora venerdì. Il tempo del dottore Buono ha preferito anticiparsi il lavoro avviando le verifiche anche sui casi sensibili del cosiddetto “focolaio” di contagio del “Rione di Sopra”. La zona al centro di una controversia sulla necessità di dichiarala zona rossa, zona sensibile avviando un cordone sanitario.

Tra mille dubbi e perplessità istituzionali e non, il comune di Casamicciola Terme prosegue nella sua iniziativa di mettere a disposizione dei cittadini i kit.

La tenda Pre-Triage è stata affollatissima all’ora di pranzo. Una coda di auto ha seguito la boa sanitaria creata, intorno all’ambulatorio mobile, affinché si potesse effettuare il test direttamente dall’auto, senza scendere o di farlo solo in casi estremi.

I campioni effettuati fino alle 16.30 sono risultati tutti negativi. La numerazione ha raggiunto quota 105. Tra questi ben 7 test eseguiti sui contatti stretti, fratelli e parenti delle due donne già risultate positive al tampone, e di cui una ricoverata al Rizzoli e un’altra in quarantena obbligatoria presso al propria abitazione. Tutti negativi al test rapido. Le operazioni si sono concluse in prima serata. Questo non rappresenta, certo, un dato indicativo, quanto l’indicativo delle categorie prenotate. I test saranno poco sopra gli 80 prelievi.

Oggi nuovi test

Il complesso meccanismo è partito, un po’ alla buona, molto empirico, come del resto è stata tutta la vicenda legata al Coronavirus ed al modo di approcciarsi a questa emergenza sanitaria, tra molte contraddizioni, incertezze e la psicosi legata ai timori di avere contatto sociale con chi vive quotidianamente la strada ed il mondo per lavoro e proseguirà ancora. Il populismo ha dato il là, insomma. Oggi è previsto l’arrivo di altri kit rapidi, che consentiranno un’opzione personale di verifica per quanti hanno fatto richiesta. E sono tantissimi. Una ulteriore fornitura, che in ogni caso potrà dare ai decisori politici una previsione di ulteriore approfondimento sanitario sullo “stato di salute“ dei residenti della zona teatro del contagio a Casamicciola , al momento individuato nel “Rione di Sopra”.

I risultati potranno dare, ma anche no, alle istituzioni locali le indicazioni necessarie per stabili quali misure assumere. In via diretta sui soggetti screenerati. In caso di positività del test, come l’esperienza dell’operatore di Marina di Casamicciola insegna, sarà necessario l’avvio delle procedure per l’attuazione della profilassi necessaria con l’ASL. Sia ovviamente nel merito dell’ipotesi avanzata dal primo cittadino Giovan Battista Castagna di dichiarare una nuova zona rossa, quella per contagio da virus, nel paese.

le modalità

La persona che avrà comunicato la sua adesione a sottoporsi al test, dovrà arrivare a Piazzale Ancora, munito di copia di carta di identità, con la propria autovettura e dotarsi di guanti e mascherina. Si avvicinerà alla tenda della Croce Rossa e, seguendo un percorso delimitato, dovrà consegnare al medico la liberatoria e il questionario già compilati in originale; seguire le istruzioni impartite e attendere l’esito del test, rimanendo in auto in apposita area. Una copia del test sarà immediatamente consegnata all’interessato. Qualora l’esito del test risulti positivo, la persona sarà segnalata al medico di base per l’iter consequenziale con quarantena precauzionale di giorni quattordici. Non bisogna rilassarsi, lo ripetono tutti, di continuo, ma si può guardare avanti. E allora bisogna capire come tra cure e medicina, tra necessità di sopravvivenza e quotidianità.Qui si inserisce la politica. Una politica che al momento latita e si aggrappa ai TEST.