LA CAPOLISTA. Buonocore batte il Pompei 3 a 2

Ennesima prova di forza dell’Ischia che mette alle spalle il brutto ko contro la Montecalcio e si riscatta con una prestazione impressionante sul campo del Pompei nello scontro diretto. In vetta alla classifica del Girone A di Eccellenza si piazza ancora la compagine di Enrico Buonocore che strappa i tre punti alla corazzata rossoblù sulla terraferma. Ottimo approccio al match per i ragazzi in maglia gialloblù che trovano il vantaggio dopo appena 4’ con una botta fantastica di Matute. Poi sale in cattedra De Simone che, dalla destra, converge e calcia per il raddoppio nelle battute conclusive del primo tempo. Ad avvio ripresa, clamoroso errore di Simonetti a tu per tu con Barbato. L’errore del numero 7 di Enrico Buonocore sembra rivitalizzare la formazione di casa che prima accorcia con un colpo di testa di Di Pietro e poi pareggia col solito Malafronte. Sotto il nubifragio del Bellucci, a dieci giri di lancette dal 90’, De Simone raccoglie un traversone dalla destra e insacca alle spalle dell’estremo difensore per il tris. Termina 2-3 per l’Ischia in trasferta, il gruppo isolano si conferma squadra da big-match: vetta solitaria della classifica ancora una volta e chiaro segnale alle contendenti al vertice.

Il tabellino

Pompei: Barbato, Caiazzo, Vitale, Marin, Di Pietro, Albanese, De Angelis, Tedesco, Malafronte (87’ Arrulo), Spinola (46’ Galesio), Velotti (46’ Lamontagna). A disposizione: Spagnulo, Carotenuto, Marciano, Improta, Rinaldi, Savino. Allenatore: Carannante

Ischia: Gemito, Florio, Chiariello, Di Costanzo, Mattera (81’ Matarese), Matute, Cibelli (78’ Scalzone), De Simone (89’ Arcamone K.), Arcamone M. (68’ Ballirano), Trofa, Simonetti (91’ Brienza). A disposizione: Mazzella, De Luise, Pesce, Patalano. Allenatore: Buonocore

Arbitro: Alessio De Cicco di Nola

Assistenti: Antonio Capano di Napoli e Andrea Mallardo di Napoli

Marcatori: 4’ Matute (I), 41’ De Simone (I), 53’ Di Pietro (P), 69’ Malafronte (P), 80’ De Simone (I)

Ammoniti: Malafronte (P), Matute, Chiariello, Trofa, De Simone (I)

Espulso: Carannante dalla panchina (P)