La capitale che ha “imbarazzato” De Luca e quei sindaci isolati…

Ci sono tutti gli indizi per dire che Procida, con ieri, ha chiuso la sua parentesi di primo piano. L’atteggiamento di Vincenzo De Luca, che ha replicato la non “partecipazione” della conferenza stampa, conferma questa direzione. Mentre Procida “veniva” scelta quale Capitale grazie alla benedizione politica di Riitano presso Franceschini (dopo Matera), De Luca portava avanti una forte battaglia contro il governo. Ricordiamo, infatti, gli strali in diretta web del nostro governatore a difesa del sud e della Campania. Procida viene nominata e De Luca si trova spalle al muro ed è costretto a tenere in gioco la Regione ma fa mette in scena il suo grande bluff. Un indizio? La Regione stanzia 3,2 milioni per i trasporti marittimi dedicati alla Capitale e ne spende solo 870 mila euro. Le percentuali parlano chiaro.

Ma l’altra verità è che De Luca incassa il passo in avanti del PD a cura del ministro Franceschini. Quel PD che non piace a De Luca e che lo costringe a fare buon viso a cattivo gioco (per non sfigurare chiama i suoi plenipotenziali sul territorio D’Amore e De Gregorio (ASL e EAV) per una menata di confetti) ma solo per il tempo della presentazione. Si doveva arrivare a ieri. E oggi?

Oggi parte il redde rationem degli altri sindaci su De Luca. Dino Ambrosino ha preferito l’isolamento con Josi Della Ragione e con l’ondivago Del Deo ad un’intesa più ampia con i sindaci dell’isola d’Ischia. La prova di tutto questo? Le assenze e il silenzio di tutti sull’evento. Un evento celebrato o in modalità selfie, o in modalità media (sempre più inginocchiati agli algoritmi) o in modalità “partner”.

Oggi è 10 aprile e per gli abitanti dell’arcipelago flegreo, così come riconosciuto all’intero della 73 area interna (ovvero Ischia e Procida), c’è solo una capitale di torti, di discriminazioni e di politiche sbagliate e non aderenti alle esigenze del territorio. Attenti alle spine.