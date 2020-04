La Calcaterra pronta a salutare Lacco Ameno

Ida Trofa | Il clima si fa teso e i compiti gravosi. Lacco Ameno, pronto alla sostituzione del Commissario Prefettizio. L’annuncio potrebbe esserci tra oggi e domani. Il provvedimento su disposizione del Ministro Luciana Lamorgese. Nuovi scenari si aprono sull’isola anche alla luce di elezioni politiche sempre più lontane.

Vicende al momento legate a doppio filo con i fatti di Sant Antimo.

Solo pochi giorni fa, infatti, il Consiglio dei Ministri, proprio su proposta del Ministro dell’interno, a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, ha deliberato lo scioglimento per diciotto mesi del consiglio comunale di Sant’Antimo nella provincia di Napoli e il contestuale affidamento dell’amministrazione dell’ente a una commissione di gestione straordinaria composta dal Viceprefetto Maura Nicolina Perrotta, dal Viceprefetto Simonetta Calcaterra e dal funzionario economico finanziario, Salvatore Carli. La dottoressa Calcaterra in carica dallo scorso autunno anche nel comune di Lacco Ameno, fino a poche ore fa, era intenzionata a non lasciare la sede ischitana, rivestendo il doppio ruolo. Qualcosa, però, nelle ultime ore è cambiato.

Non è escluso infatti, attesi gli impegni delicatissimi e rischiosi, che possa lasciare quasi certamente la sede ischitana.

A spingere verso questa difficile strategia prefettizia, quasi certamente, le minacce ricevute proprio dai tre commissari di fresca nomina a Sant’Antimo. Nel merito c’è già un esposto al Viminale.

Due Associazioni Antimafia scrivono ai Procuratori Francesco Greco e Giovanni Melillo: “Nei territori i Prefetti a rischio come negli anni di piombo“. Non sarebbe la solita minaccia celata dietro il paravento di polemiche strumentali o lo sfogo di qualche sindaco e consigliere mandato a casa perché macchiatosi dell’onta dello scioglimento per camorra. Anzi si tratterebbe stando all’informativa inviata al Viminale di un disegno preordinato e forse ben organizzato da ex amministratori e pezzi dello Stato.

Questo è quanto starebbe accadendo nei comuni gestiti dai commissari napoletani tra cui la dottoressa Simonetta Calcaterra. Funzionari di governo finiti al centro di un fuoco incrociato, veicolato, a quanto pare, nel tentativo di sovvertire le gravi accuse mosse nei confronti di politici e amministratori. Ovvero sovvertire le accuse dell’associazione camorristica che ha portato allo scioglimento dei consessi. Una complessa strategia attraverso le cui dinamiche, si legge nell’ambito dell’esposto presentato, si attacca lo Stato e chi lo rappresenta, i commissari prefettizi, in un “momento storico in cui i governi stanno dimostrando di non poter garantire più nessuno, men che meno gli organismi statali“.

L’obbiettivo, secondo quanto si apprende, sarebbe quello di lanciare un segnale forte al Governo: far cessare la pratica dei commissariamenti con la presentazione di un disegno di legge che ne limiti il campo di azione.

La commissione insediatasi solo da poche settimane, è già finita, cosi, al centro di violenti attacchi attraverso una campagna social altamente diffamatoria e a mezzo irruzioni nella casa comunale per scattare video e foto. Cosi facendo i responsabili starebbero tentando di condizionare le scelte della commissione straordinaria.

La dottoressa Calcaterra prova sulla sua pelle l’insofferenza della politica sciolta per infiltrazioni. Una politica che non perde occasione per rimarcare fatti e circostanze non supportate dai fatti ma con il chiaro intento di delegittimare, anche in questo, l’azione dello Stato. E appare ovvio, che tutta questa sovraesposizione senza un intervento deciso della magistratura con l’apertura di indagini, potrebbe determinare un rischio concreto per i funzionari dello stato e non solo. Il rischio c’è, ed è concreto, anche per chi “tenta di ostacolare l’avanzata di un sistema che sulla prevaricazione, la violenza verbale e la calunnia vorrebbe costruirsi una nuova credibilità politica“. Azioni evidentemente azzardate che dovranno essere smentite con le azioni ed i dati di fatto palesati attraverso l’agire concreto dei commissari“. Questo è uno dei passaggi cruciali dell’esposto sul caso dei funzionari prefettizio minacciati.

In quel di Sant Antimo, la triade commissariale avrà il compito di chiarire le dinamiche che hanno portato a contatto la pubblica amministrazione con gli affari illeciti delle varie associazioni camorristiche finite sul taccuino degli inquirenti. Per far fronte alle molteplici necessità di un Ente che era resta sotto stretta osservazione dello Stato e degli inquirenti. La commissione d’accesso ha lavorato per sei mesi spulciando gli atti comunali e concludendo l’elaborazione della relazione lo scorso 13 novembre. Un comune dal rischio implicito dove, tra l’altro, con alterne fortune il Antonio Piricelli riveste il ruolo di Comandante della Polizia Municipale.