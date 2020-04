La caccia al tesoro bynight, evento “online” da non perdere!!!!

C’è una novità che, ne siamo certi, farà appassionare grandi e piccini. Parliamo della “Caccia al tesoro bynight” che, al tempo del Covid-19, assume nuove peculiarità dematerializzandosi e diventando un appassionante gioco a tappe da svolgere online!

“A tutti i ragazzi e i non-ragazzi orfani del sabato sera – scrive l’ideatore, Michele di Leva – ho pronta per voi LA CACCIA AL TESORO BYNIGHT partenza ore 21 sabato 9 maggio alle 18 di domenica 10 maggio. Per info 3388319263”.

Divisi in squadre, connessi su WhatsApp, tutte le tappe saranno risolte attraverso la soluzione degli enigmi proposti sulle chat.

Una bellissima idea per trascorrere in allegria e in “compagnia”.

Forza, che aspettate?????? Iscrivetevi!!