La brutta speculazione e il suggerimento importante | #4wd

“Ascoltare questa sera Giovanni Monti, un figlio di Lacco Ameno, è stata una lezione di vita.

Quasi sempre quando ci raccontano storie come la sua le sentiamo come lontane, distanti mentre la sua ci appartiene, perché nel nostro comune ci conosciamo tutti e la sua vicenda è anche la nostra.

Le parole allora assumono un significato diverso, più forte e diretto. Noi lacchesi sappiamo bene che Giovanni ha conosciuto il buio, un evento che ha cambiato tutto ma che non è riuscito a spegnere la sua voglia di vivere, di costruire, di sognare.

Oggi ha voluto affidare ad un libro la sua storia straordinaria e continua a lottare ogni giorno con determinazione, lavorando per una grande azienda e dimostrando che grazie alla forza ed alla determinazione si può superare ogni barriera. La sua storia però non è solo personale: è un messaggio potente per tutti noi. È la prova che una comunità è davvero forte quando sostiene, include e dà valore a ogni persona, indipendentemente dalle difficoltà che la vita può riservare. Grazie per il tuo esempio Giovanni, grazie per aver voluto condividere con noi il tuo dolore e la tua gioia di vivere, i momenti bui e quelli luminosi e grazie per la tua generosità: con il tuo libro noi arricchiremo il nostro spirito ma i bambini autistici di Ischia potranno avere notevoli benefici. Stasera, da Lacco Ameno, hai lanciato un messaggio fortissimo di speranza, di energia, di positività.”

Questo post, pubblicato sul profilo Facebook “Sempre per Lacco Ameno”, non rappresenterebbe nulla di particolarmente grave se si fosse limitato -come tanti altri- a commentare l’evento di presentazione a Villa Arbusto del libro di Giovanni Monti, magari corredandolo di una foto dell’autore scattata nel corso dell’evento o di uno screenshot della relativa diretta live.

Ma in virtù del fatto che parliamo di un profilo che porta nome e simbolo di una lista elettorale candidata alle scorse elezioni amministrative; che, con tutta probabilità, tale lista sosterrà nuovamente la candidatura a sindaco di Domenico De Siano dopo la duplice sconfitta di sei anni fa contro Giacomo Pascale; che la stessa lista dovrebbe annoverare tra i suoi candidati di lista proprio Giovanni Monti; e, last but not least, come foto del post è stato utilizzato uno scatto che riprende Monti in carrozzella (Giovanni, lo ricordiamo, è purtroppo disabile a seguito di un gravissimo incidente -ndr) avvicinato proprio da Domenico De Siano durante l’evento, ci ritroviamo a mio giudizio dinanzi ad un messaggio di assoluto pessimo gusto.

So bene che De Siano, a meno che non abbia acquisito di recente maggiore praticità del mezzo informatico, non è mai stato in grado nemmeno di entrare nel suo profilo Facebook che, anni or sono, lasciava gestire per suo conto con post fortemente occasionali al collaboratore politico o aziendale di turno. Ma con un minimo di sensibilità in più, qualsiasi leader di buona volontà avrebbe preferito far rimuovere ad horas quel post, proprio affinché non si dubitasse neppure per un attimo delle sue buone intenzioni rispetto a quella che, invece, può essere interpretata da molti come una classica, becera speculazione fuori luogo.

Ciò premesso, va anche detto che altri isolani partecipanti all’evento hanno evidenziato aspetti totalmente diversi da quello di cui Vi ho scritto oggi, ma non per questo meno degni di attenzione. Tra tutti, mi piace ricordare quello di Raffaele Iacono: “Giovanni Monti potrebbe essere davvero il prossimo candidato a sindaco di Lacco Ameno, considerata la sua straordinaria storia di vita e la sua determinazione nel superare le difficoltà.”

Ecco, se gli uomini di Domenico De Siano riflettessero su questo “suggerimento”, scoprirebbero forse una delle poche armi veramente utili per tentare di impedire la riconferma di Giacomo Pascale che io, invece, auspico di vero cuore a tutti i lacchesi.