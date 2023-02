La beneficenza è la strada verso il benessere

Essere buoni è garanzia di felicità e ha effetti benefici per il cervello. La gentilezza allunga la vita, e a dimostrarlo è la scienza: ogni volta che si compie un bel gesto, si illuminano i centri di piacere. Ne scaturisce il rilascio di endorfine, grazie a cui ci si sente più buoni. Se vogliamo fare la differenza per la nostra salute, quindi, possiamo adottare nei nostri comportamenti dei quotidiani dei cambiamenti che solo in apparenza sono piccoli ma che in realtà hanno un valore importante. Per esempio, se si è in metro ci si può alzare per offrire il posto a sedere a una donna incinta, oppure si può raccogliere una cartaccia da terra e buttarla nel cestino, o ancora si può offrire una caramella a un bambino. Anche questi gesti, che sono sinonimo di altruismo, generano effetti rilevanti sul benessere e sulla salute mentale.

Alla ricerca del benessere quotidiano

Ci sono un sacco di occasioni nel corso della propria vita di tutti i giorni in cui si manifesta la possibilità di aiutare gli altri. Le ricerche che sono state effettuate sui telomeri, che sono le terminazioni dei geni umani a forma di X, hanno messo in evidenza che con il passare del tempo lo stress è in grado di rendere tali estremità più corte, il che può portare a una morte prematura. In altri termini, la ricerca di uno stato emotivo improntato alla positività e basato su comportamenti generosi è in grado di allungare la vita. Anche un gesto banale, come aiutare i genitori con le pulizie di casa o offrire una fetta di torta a un vicino di casa, è utile e consente di ricevere in cambio un magnifico sorriso di gratitudine.

Le emozioni altruistiche

Anche la beneficenza è importante in questo senso, ed ecco perché è utile provare a capire quali sono le modalità per fare una donazione a un’associazione del settore. Quel che è sicuro è che le emozioni positive contribuiscono a diminuire lo stress e al tempo stesso rendono più forte il sistema immunitario, il che vuol dire poter beneficiare di una protezione ottimale dalle malattie. Al contrario, l’ostilità, la preoccupazione, la rabbia e tutte le altre emozioni negative fanno sì che cresca la probabilità di avere a che fare con malattie cardiache, dal momento che la reazione a tali sentimenti consiste nel rilascio del cosiddetto ormone dello stress, che è il cortisolo. Le emozioni altruistiche, secondo gli studi più recenti, hanno la capacità di dominare lo stress.

Contro lo stress

Ogni volta che si è stressati, a risentirne in negativo sono il sistema cardiovascolare e il sistema immunitario. Questo vuol dire che le difese dell’organismo diventano più deboli, e il nostro corpo risulta più suscettibile rispetto ad anomali cambiamenti cellulari: cambiamenti che, sul lungo periodo, possono determinare alterazioni che sono correlate a un invecchiamento precoce. È piacevole scoprire, dunque, che le neuroscienze hanno rivelato come i sentimenti di gratitudine e gli atti sociali di generosità possano favorire il benessere. Se si è alle prese con una situazione di forte stress, in molti casi non ci si accorge del fatto che adottiamo una prospettiva differente verso la vita, e ciò ha un impatto sulla quotidianità. Anche per questo motivo è utile concentrarsi sugli altri, per riflettere sul fatto che nel mondo ci sono un sacco di persone con problemi molto più gravi.

Le conseguenze positive del volontariato

Non è sorprendente sperimentare una piacevole sensazione di felicità ogni volta che si presta aiuto al prossimo. Nel 2015, una ricerca effettuata da CEIS Tor Vergata – Fondazione Angelini ha messo in evidenza che il volontariato favorisce lo sviluppo di energie mentali e al tempo stesso contribuisce a generare una sensazione di benessere e di soddisfazione grazie a cui diminuisce il rischio di essere colpiti dallo stress e da atteggiamenti di depressione o ansietà. Tali situazioni, come si è detto, hanno delle ripercussioni negative dal punto di vista del sistema immunitario, ma esercitano un effetto anche sullo sviluppo cellulare anormale, che può essere alla base della comparsa di tumori.