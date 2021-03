LA BENEDIZIONE. Dionigi Gaudioso: «Sono felice dell’intesa tra Enzo e Gianluca»

Gaetano Di Meglio | Dionigi Gaudioso, sindaco di Barano d’Ischia, per molti l’altra metà del cielo delle pubbliche amministrazioni sull’isola, grazie alle sue influenze e strategie politiche. Proviamo a fare il punto della situazione: è innegabile che in questo momento storico Barano sia un cantiere a cielo aperto, in breve tempo l’amministrazione è riuscita a finalizzare, con i tempi della pubblica amministrazione, importanti lavori pubblici e a cantierarni altre. Dai Maronti alla chiesa Baldino, come è lo scenario dei lavori pubblici a Barano e quali sono le prospettive?



“I lavori pubblici, sono sotto gli occhi di tutti, stanno procedendo molto bene, io veramente sono soddisfatto. Ai Maronti, questa settimana si completerà la piazza, la lavorazione per quanto riguarda lo scavo e dalla prossima settimana, quindi, si inizierà a innalzare la struttura. Ad Olmitello sono già avviati i lavori, a giorni porteranno le reti da mettere alle pareti ed è un’altra opera che piano piano stiamo portando avanti. Poi abbiamo il nuovo Municipio che stiamo ristrutturando da cima a fondo per adeguarlo alle normative antisismiche. Stiamo procedendo bene, senza problemi.

Per quanto riguarda la chiesa Baldino stiamo andando avanti bene. Nel giro di qualche mese verranno fuori i risultati, già oggi è venuta fuori la struttura. Il campetto a Fiaiano è finito, il nuovo campo Giovanni Paolo II deve andare solo in appalto. Poi abbiamo la metanizzazione ancora in corso. I lavori da Barano devono arrivare a Buonopane per completare la linea. Ci tengo molto a sottolineare che sono partite anche altre gare. Una su tutte il progetto di Piedimonte che rappresenta un lavoro storico: rifaremo l’intera piazza e doteremo al zona di un parcheggio interrato.

Abbiamo avuto già tutte le approvazioni quindi siamo in gara, c’è bisogno solo del tempo di gara. Aspettiamo l’ok per l’intervento di Matarace ma non ci dovrebbero essere assolutamente problemi.

Vi sono, poi, in gara altri tre lavori: mi riferisco al parcheggio presso la chiesa Baldino e altri due ad Olmitello, cioè i costoni e l’alveo. Chiaramente qualcuno ha messo in evidenza che si dovrebbe aggiustare la sorgente… è chiaro che se non si risana prima tutto, non si può mettere mano alla sorgente perché parliamo di Zona R4, una classificazione molto malta dall’Autorità di Bacino. Noi continuiamo con il nostro programma e sono certo che una volta completati gli interventi riusciremo anche ad avare una nuova classificazione meno impegnativa. Aggiungo una notizia.

Prego

Posso annunciare che nel mese di aprile riusciremo, finalmente, ad asfaltare tutte le strade interessate dai lavori e che da tempo aspettano questo intervento. Da Piedimonte a Fiaiano e a Barano, oltre quello verso lo Schiappone: molte strade saranno sistemate. Un primo intervento in attesa dei fondi ministeriali che abbiamo intercettato sia per adeguare e valorizzare i nostri sentieri sia per sistemare anche le strade, come quella dello Schiappone. Stiamo lavorando tanto e penso che, non solo io, ma anche i cittadini sono contenti di questa situazione.”

Questo è lo stato dell’arte di Barano, ma volevo provare a capire un altro dei grandi temi che ti ha visto protagonista. Ricordo che alcuni anni fa fosti protagonista insieme ad alcuni privati (Ambrosino srl, ndr) di una crociata contro il cartello dei trasporti speciali dei rifiuti. In particolare ricordo che scrivesti alla Procura una nota dai toni molto duri, una denuncia che poi è stata anche ripresa in una recente iniziativa dell’autorità garante del commercio in Italia. Affidare il trasporto dei rifiuti in maniera collegiale attraverso il Cisi credo che questa sia la risposta politica, una delle poche che è arrivata.

“Si. Nel merito, c’è un accordo unanime per quanto riguarda l’argomento dei trasporto dei rifiuti speciali, cui tutti i sindaci hanno aderito. Stiamo cercando anche di riempire di contenuti il Cisi visto che era uno scatolo vuoto. Lo stiamo riempendo con servizi importanti e anche dando delle regole. In questo settore non abbiamo tante regole ed è giusto che, quando noi ci muoviamo come enti pubblici, dobbiamo avere delle regole ben precise. Ripeto, come sindaci siamo stati compatti, non vi sono stati problemi e siamo decisi ad andare avanti.”

Sindaco Barano è stato il comune che per primo, in qualche modo, ha fatto i conti con il covid. La prima vittima, il primo cluster, diciamo la prima ferita locale perché il ricordo di Picconi resta comunque nella mente un po’ di tutti. Dopo un anno, magari guardiamo la dimensione del contagio e ci troviamo anche a chiedere delle soluzioni diverse e più tarate sulla nostra realtà. Qualche tuo collega ha sollecitato l’adozione di misure diverse dalla Regione Campania… ma dopo un anno qual è la lezione che Dionigi Gaudioso ha imparato da questa pandemia?

“Sicuramente è stato un anno molto duro, un anno particolare, un anno diverso rispetto agli altri perché affrontare la pandemia, affrontare il Covid, è stato tutto nuovo, nessuno se l’aspettava. Tu hai ricordato l’amico Claudio Picconi, ma ce ne sono stati anche altri. Claudio è stato il primo nel comune di Barano, ma non dimentichiamo gli altri.

Per quanto riguarda l’opera da fare, io non sono contrario a far diventare Ischia zona bianca zona o gialla, ma dobbiamo cercare di spingere quanto il più possibile sulla vaccinazione. Se non aumentiamo la vaccinazione è difficile. Se oggi abbiamo 50 positivi, ormai siamo diventati esperti, in qualsiasi momento possiamo subito passare a 150 o 200. Capisco anche le attività che stanno soffrendo perché non è semplice andare avanti. Conoscono persone che hanno sempre lavorato e oggi sono in difficoltà. Però dico: prima di spingerci un attimo oltre, secondo me è il caso di cercare di approfittare quanto più possibile dei vaccini.

Sono confortato da come procede la vaccinazione ad Ischia. Mi sembra vada tutto liscio per gli over 80, si è fatta quella del personale scolastico e ora si sta facendo quella delle forze dell’ordine. In più sull’isola, giusto o non giusto, abbiamo garantio la prima dose anche agli operatori dei centri termali. E’ chiaro che mi aspetto che dai primi di aprile dovrebbero arrivare più dosi a Ischia e aspetto un’accelerazione ulteriore. Se puntiamo ad avere un’isola Covid Free ci vogliono i numeri dei vaccini non è che possiamo dire solo che teniamo pochi contagi. I pochi contagi può essere pure facile averli… basta chiuder 15 giorni, ma dopo 15 giorni subito possiamo aumentare. Dobbiamo cercare di garantire una stagione turistica completamente diversa da quella dell’anno scorso. Se ricordi, infatti, la stagione dell’anno scorso è durata 2 / 3 mesi. E’ chiaro che rispetto a due o tre mesi, per 65 o 70mila abitanti e indirettamente o direttamente siamo tutti collegati al turismo… dobbiamo per forza puntare ad aumentare i vaccini.”

Adesso che hai smesso di fare il consigliere comunale e ormai viaggi su un’altra dimensione, quella del sindaco… C’è stato qualcuno che voleva fare il piccolo Dionigi almeno per raggiungere il numero di voti e mi sembra che ci aveva provato, ma non c’era riuscito. Il riferimento è al nuovo acquisto che avete fatto nella grande area per centrosinistra a Ischia. Gianluca Trani…

“Io a Ischia sono di passaggio, non faccio politica a Ischia, io faccio poltica sul mio territorio, nel comune di Barano. Per quanto Gianluca Trani io so che già faceva parte dell’area del partito democratico ed all’area del centrosinistra, Gianluca ha sempre fatto parte di questa area. C’è stata questa iniziativa…”

Tu che commento fai a questa nuova iniziativa?

“Ma io dico sempre che è difficile fare commenti. E’ come quanto uno deve mettere la squadra in campo, l’allenatore conosce e vede i giocatori come si sono allenati in settimana. Visto che non vivo la politica del comune d’Ischia non so come stanno le cose quindi è difficile dare giudizio.”

Vabbè ma quando uno chiama Ronaldo e gli chiede come ha giocato un altro calciatore, dalla sua esperienza si può fare un’idea… Visto che sei comunque “Ronaldo” della maggioranza granitica e, voglio dire, gli ultimi 50 anni di storia parlano di una maggioranza solida, puoi dare qualche consiglio…

“Sono persone esperte e io non devo dare alcun consiglio. Che noi abbiamo una maggioranza granitica non si discute e i fatti lo dimostrano. Io sono partito a giugno 2017 con questa giunta e fino ad oggi, forse sono uno dei pochi, che non cambia mai. Sono quasi quattro anni con la stessa giunta penso che stiamo lavorando non bene, benissimo. Poi tireremo le somme l’anno prossimo, ma noi siamo pronti non abbiamo alcuna difficoltà ad andare al giudizio dell’elettore. E’ come quando si va a scuola: se hai fatto i compiti non devi avere problemi. Ritengo che noi i compiti li abbiamo fatti e, anzi, li stiamo facendo anche bene. Quindi per l’anno prossimo siamo già pronti non ci sono problemi. Per quanto riguarda Ischia io, ripeto, non conosco le dinamiche è chiaro che Gianluca Trani lo conosco quasi da quando è nato, anche Enzo Ferrandino, a me non dispiace di quello che è successo, è inutile che venga a negare, perché sono due amici e se possono andare avanti, e ritengo che Gianluca è una persona intelligente che ha una certa esperienza. Se può dare un contributo è giusto che deve dare il contributo per la crescita e per i problemi che ci sono adesso. Oggi non è il momento delle contrapposizioni, oggi è il momento che dobbiamo andare avanti veramente tutti insieme, cercando di creare meno problemi. Creare problemi non serve a niente. Poi se si allarga la maggioranza e si creano vantaggi per il paese, bene. E’ chiaro che si deve andare in questa direzione.”

Facciamo un ragionamento un po’ più largo. Mario Draghi al governo nazionale, il PD nazionale un po’ in crisi, mentre invece, mi sembra, che quello regionale comunque il partito del quale comunque tu a Ischia sei un punto di riferimento, mi sembra che non viva momenti particolari. Quali sono i tuoi rapporti con la Regione? I tuoi rapporti personali il presidente De Luca, che interlocuzione c’è?

“I nostri rapporti con la Regione sono buoni, forse anche qualcosa in più. Le elezioni regionali fatte a Settembre sono andate benissimo, uno dei nostri candidati, Bruna Fiola, è stata la più votata. Mi piace sottolineare che Bruna è sempre presente. Il suo ruolo da consigliere regionale è quello di interfacciarsi con l’amministrazione, e se tante cose nel comune di Barano si riescono a fare è grazie anche a questa interlocuzione. Mi spiego, non ci serve chi fa l’articolo di giornale o viene a fare l’intervista, ma una figura che abbia un rapporto costante con l’amministrazione. Stavolta siamo riusciti, oltre che con Bruna Fiola, anche con l’onorevole Manfredi. Mi piace pensare che abbiamo più persone di riferimento e riusciamo a contare di più e penso che tutto questo giovi all’amministrazione che può fare di più.

Io dal consigliere regionale non mi aspetto che deve venire ogni giorno a Barano perché qui ci siamo noi. Siamo noi a portare i problemi di Barano e loro ci devono aiutare e supportare. Quindi la intendo in modo diverso da come parla qualcuno.”

Qual è l’idea di Dionigi del prossimo futuro: tutti gli sforzi concentrati sulla vaccinazione, ma la previsione quale è?

“Mi auguro che veramente ad aprile possa esserci una vaccinazione massiccia. Noi già a gennaio abbiamo fatto un incontro con il direttore generale dell’ASL, il dottor D’Amore e con il sindaco di Ischia e quello di Forio abbiamo dato la disponibilità dei palazzetti dello sport di Fondobosso a Ischia e del Casale a Forio per partire con la vaccinazione di massa. Si deve arrivare a questo, si deve arrivare ad aprire sull’isola più attività possibili, e dare certezza ai turisti che arriveranno a Ischia. La programmazione non sarà semplice perché solitamente a Ischia abbiamo sempre avuto un turismo anche proveniente dall’estero e in questo momento quello è più difficile da intercettare, probabilmente sarà più semplice avere un turista campano piuttosto che estero. E’ chiaro che sarà ancora un’annata particolare. Prevedo che sarà ancora un’annata dura e particolare però, almeno adesso, si riesce a intravedere la luce, mentre in un po’ di tempo fa era veramente tutto buio.”

Una ultima domanda un po’ più generale: l’avvento di Draghi come l’ha vissuto? Quale è la tua idea? Questa fase della politica nazionale messa un po’, diciamo, in stand by, si stanno riscrivendo tutte le regole, si stanno riscrivendo alcuni partiti, chi si dalla nuova identità, chi cambia nome, chi cambia posizione, chi cambia segretario… Facciamo una valutazione un po’ più generalizzata?

“Dobbiamo focalizzare l’attenzione oltre alla vaccinazione, su un altro argomento: i soldi che arriveranno dall’Europa. Questa è un’occasione per l’Italia ma anche per Ischia e non dobbiamo assolutamente sprecarla. Non dobbiamo intercettare fondi tanto per prenderli, ma deve essere un momento di crescita. Dobbiamo approfittare per cercare di far crescere il Paese. E’ chiaro che tutti quanti da questo governo tecnico ci aspettiamo questo, ci aspettiamo una forte vaccinazione e dobbiamo fare un buon piano per quanto riguarda il Recovery Fund. Quindi approfittare, ma non buttare i soldi. Una buona programmazione che possa far crescere un poco tutti. Mario Draghi certamente è l’eccellenza in Italia, adesso vediamo con quest’altra nuova veste, perché è entrato a fare il politico direttamente. Ripeto, mi aspetto che faccia decollare la vaccinazione e in più il Recovery Fund, presenti un nuovo programma e serio, che possa aiutare tutti non solo l’isola, ma veramente l’Italia.”

C’è una domanda che mi è nata guardandoti. Facevo una riflessione anche un po’ personale. Forse sei uno dei pochi a cui si può porre. Certe volte me la pongo da solo. Ogni tanto vorrei avere l’occasione di poter chiedere a mio padre come e cosa sto facendo. Un consiglio, un giudizio. A me non è possibile. Tu, invece, che ce l’hai quest’occasione. Ogni tanto chiedi al tuo padre cosa stai facendo, se lo stai facendo bene, se c’è un consiglio che può darti…

“Lui è molto disponibile e io spesso mi confronto. Ma non è che mi confronto solo con mio padre, ma io mi confronto anche con i miei, dico sempre che dobbiamo essere critici anche tra di noi e dobbiamo cercare di capire dove sbagliamo. Io spesso mi confronto con mio padre cercando anche di avere una voce critica, certo non mi aspetto che sia il classico genitore che dice che va tutto bene, mi aspetto una critica. Secondo il suo parere va tutto bene secondo l’aspetto amministrativo, è chiaro che poi ci sono tanti problemi uno su tutti la grande crisi del mondo del lavoro che è un problema che mi tocca molto. Per quanto riguarda l’azione amministrativa, però, secondo lui, sta andando tutto bene.”