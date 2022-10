La “bella” addormentata. Blackout Ischia e bye bye Coppa

L’Ischia di Buonocore oltre a non saper segnare, non sa neanche difendere. E’ questa la sintesi del secondo tempo giocato ad Acerra per l’ottavo di coppa Italia dal quale usciamo umiliati. Una prestazione da dimenticare che si aggiunge a quella di domenica con il Massa Lubrense.

L’undici ischitano ha deciso di non giocare nel secondo tempo e, dall’1-0 del primo tempo, si è passati al 4-1 in meno di 30 minuti. Un secondo tempo inguardabile. Tutti assenti. Il reparto difensivo completamente in balia dei padroni di casa che hanno passeggiato tra le linee ischitane. Errori, disattenzioni e testa tra le nuvole per tutti i calciatori in campo. I cambi di Buonocore servono a poco. Quelli dell’Acerra, invece, vanno in rete.

Domenica arriva il Villa Literno e l’Ischia si trova a vivere il suo blackout di stagione. Seconda sconfitta di seguito, atteggiamento sbagliato, mancanza di cattiveria davanti alla porta, disattenzioni difensive e gol sbagliati sono la cifra caratteristica dell’Ischia degli ultimi 180 minuti.