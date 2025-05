La Banda Musicale “Città di Forio” apre i festeggiamenti per Santa Restituta con un Gran Concerto a Lacco Ameno

In occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Santa Restituta, patrona della Diocesi e dell’intera Isola d’Ischia, si terrà un importante evento musicale che darà ufficialmente il via alle celebrazioni religiose e civili: il “Gran Concerto” organizzato dalla Banda Musicale “Città di Forio”.

L’appuntamento è fissato per giovedì 8 maggio alle ore 21:00 in Piazza Santa Restituta, nel cuore del comune di Lacco Ameno, dove la suggestiva cornice architettonica e spirituale del luogo farà da scenario a una serata di grande spessore artistico.

A dirigere l’orchestra sarà il Maestro Claudio Matarese, stimato professionista noto per la sua abilità nell’esaltare la ricchezza del repertorio bandistico e nel valorizzare ogni singolo elemento dell’ensemble musicale. Il concerto prevede un programma ricco e variegato, con l’intento di unire tradizione e innovazione in un viaggio musicale coinvolgente.

A rendere l’evento ancora più speciale sarà la partecipazione straordinaria di due voci d’eccezione: il soprano Antonella Iacono e la cantante Rossella Barbieri, che accompagneranno la banda in una selezione di brani capaci di emozionare e incantare il pubblico. Le loro interpretazioni daranno ulteriore lustro a una manifestazione che si preannuncia indimenticabile.

La Banda Musicale “Città di Forio”, da sempre impegnata nella promozione della cultura musicale sull’isola, si conferma ancora una volta protagonista di eventi di alto profilo, contribuendo alla valorizzazione delle tradizioni e al rafforzamento del senso di comunità.

Il concerto sarà gratuito e aperto a tutti, rappresentando un’occasione perfetta per avvicinare residenti e turisti alla musica dal vivo, in uno spirito di festa, devozione e condivisione. Un evento da non perdere, che fonde fede, arte e passione in uno dei momenti più sentiti dell’anno per la popolazione isolana.