La A, la B o la C: sarà una lettera sulla licenza dei locali a bloccare la diffusione del covid tra i giovani?

Come per i porti, le spiagge, i ristoranti gli assembramenti hanno smesso da un bel po’ di essere un problema e l’attenzione alle norme anti contagio è scemata di pari passo con la velocità con cui sono spariti dalle prime pagine dei giornali i bollettini sul covid.

La fresca chiusura delle discoteche decisa dal ministro Speranza sarà una pistola caricata a salve contro il covid: ad Ischia, tanto per restare ai fatti di casa di nostra, il provvedimento riguarderà un paio di locali al netto delle strambe classificazioni delle attività di intrattenimento, una assurdità tutta made in Belpaese.

Visto che cresce la paura, anche più velocemente della curva dei contagi, cresce la richiesta perentoria e sbrigativa: “fate qualcosa” in questo caso per un fenomeno, la movida, che pare ormai fuori controllo in tutta Italia.

Eppure chiudere le discoteche non è il vaccino al virus che ora non avanza come una armata ma serpeggia subdolamente.

Cosa faranno da stasera i migliaia di ragazzi tenuti fuori dalle discoteche italiane? Come passeranno le loro notti di vacanza? Sarà quindi una lettera sulla licenza dei locali a bloccare la diffusione del covid tra i giovani?

Evidentemente no, la situazione era già seria prima che il governo prima e De Luca riaprissero le porte delle discoteche; dalle nostre parti la Riva Destra era già sold out da settimane, ad Ischia Ponte suonava l’allarme, sul lungomare by night di Forio pure anche volendo concedere il beneficio di una promiscuità tutta outdoor.

Una pandemia non si può sconfiggere con provvedimenti a macchia di leopardo, emanati sulla base degli umori popolari: chiudere le discoteche senza disciplinare la movida è inutile forse addirittura dannoso in pieno agosto perché butta in strada troppi ragazzi destinati ad annoiarsi, un rischio ancora maggiore di tenerli tutti insieme in un locale.

Serviranno invece controlli severi e seri, bisognerà prendersi la responsabilità di azioni anche impopolari ma efficaci, da parte di sindaci e forze dell’ordine in primis.

Più di tutto servirà però il senso di responsabilità di ciascuno di noi: questo non può essere sempre il paese in cui, davanti ad un disco bar o a bordo di un traghetto, c’è sempre bisogno di una divisa a imporci il rispetto delle regole.