La 500 del mare approda a Casamicciola

La 500 del mare arriva a Casamicciola: lunedì mattina sarà presentata infatti nell’approdo turistico casamicciolese la 500 Offshore, l’imbarcazione nata dall’idea di un giovane imprenditore campano e disegnata in collaborazione con il centro stile Fiat Stellantis.

La 500 Offshore è una imbarcazione che riprende le forme della famosa vettura Fiat a cui somiglia moltissimo pur essendo a tutti gli effetti un piccolo motoscafo: lunga 4,7 metri e realizzata in materiali compositi, anche all’interno è allestita come la 500 stradale con quattro sedili, lo sterzo ed anche il pomello del cambio ed è stata costruita con grande cura dei particolari con l’obiettivo di creare un prodotto completamente ‘made in Italy’, che rispecchi l’eccellenza dell’artigianato italiano e che possa rappresentare un punto di riferimento per gli appassionati di nautica di tutto il mondo.

Per muoversi invece delle ruote la 500 del mare utilizza un motore fuoribordo Mercury a elica, il suo scafo è di un colore perlato capace di conferire sfumature diverse al contatto col sole ed è datata anche di fari anteriori e posteriori che creano un gioco di luci ed una sorprendente illuminazione notturna.

La 500 Offshore è stata già presentata in alcuni saloni nautici riscuotendo molto interesse e curiosità e un esemplare sarà a disposizione, sino a fine estate, di Marina di Casamicciola per iniziativa dell’assessore Loredana Cimmino.

Lunedì, alle 11.30, l’imbarcazione sarà consegnata ufficialmente alla società inhouse che gestisce l’approdo turistico comunale che la utilizzerà come tender per gli ospiti degli yacht che ormeggeranno ai moli della marina che questa estate sta ospitando numerose tra le barche e navi da diporto tra le più grandi e prestigiose in navigazione nelle acque italiane.

Alla cerimonia di consegna della 500 del mare parteciperanno, oltre alle autorità, anche alcuni personaggi del mondo dello spettacolo