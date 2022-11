L’8 novembre americano è alle porte. | #4WD

“Congelando temporaneamente la consegna delle dichiarazioni dei redditi di Donald Trump ad una Commissione della Camera che da quattro anni tenta di avervi accesso (e lo avrebbe avuto nell’arco di due giorni) -scrive Corriere.it- la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato ieri una vittoria a Donald Trump in una battaglia davanti alla magistratura durata finora proprio quattro anni.”

“Repubblicani e indipendenti stanno votando a un ritmo di molto superiore al 2018 per le elezioni dell’8 novembre -scrive invece Il Fatto Quotidiano-. I democratici sono rimasti senza una strategia chiara, con una campagna tutta al negativo, e puntando sul diritto all’aborto che, però, preoccupa solo il 5% dell’elettorato. E ora restano pochi giorni per cambiare rotta.”

Posso contare da anni su una serie di amici sia democratici sia repubblicani. E mai come nelle prossime elezioni di medio termine, da entrambe le fazioni sento dire che da quelle parti spira aria molto simile a quella nefasta che, lo scorso 25 settembre, in Italia ha letteralmente costretto in un angolo il centrosinistra a vantaggio di Giorgia Meloni e del messaggio di coerenza e cambiamento che è riuscita a trasmettere alla gente.

In tanti sono convinti che la spasmodica ricerca di fondi e il tour frenetico tra i vari stati americani del Presidente Biden negli ultimi tempi potrebbero bastare ad un ribaltone di ogni pessima previsione, così come accaduto in Brasile al photofinish tra Lula e Bolsonaro, quest’ultimo primo presidente uscente della storia carioca a non essere confermato. Ma l’aria per i democratici americani si è fatta decisamente pesante. E se anche la Corte Suprema ha ripreso a sostenere la tesi dell’intoccabilità dell’ex presidente tycoon, siamo nelle condizioni di credere che il vento stia realmente cambiando ancora una volta e che Donald Trump, dopo una sonante vittoria dei repubblicani, possa realmente cominciare a pieno titolo il suo cammino per il ritorno alla Casa Bianca.

Un bene? Un male? Non ne ho idea. So solo che la volontà popolare per me resta sovrana.