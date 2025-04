L’8 maggio la verità al TAR: il “Tribunale” va in tribunale! Si discute il ricorso dei sindaci

L’8 maggio al TAR Campania si discuterà in camera di consiglio l’istanza di sospensiva presentata dai Comuni dell’isola d’Ischia – Ischia, Forio, Barano e Serrara Fontana – insieme al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, contro i decreti presidenziali del Tribunale di Napoli che trasferiscono alla sede centrale le competenze penali più rilevanti della Sezione distaccata di Ischia. Il ricorso, affidato alla I Sezione del TAR Campania – Napoli, mira a bloccare i provvedimenti n. 69 e 78 del 2025 che, secondo i ricorrenti, svuotano la Sezione ischitana, ledendo norme e principi costituzionali.

Secondo i sindaci dei comuni di Ischia, Forio, Barano e Serrara Fontana, rappresentati dall’avvocato Alessandro Barbieri, le decisioni assunte dalla Presidente Garzo rappresentano una grave violazione di legge e della Costituzione. In particolare, si contesta la violazione dell’articolo 10 del D.lgs. 14/2014, che stabilisce le funzioni della Sezione distaccata, e dell’art. 119 della Costituzione che riconosce le peculiarità delle isole e l’obbligo di rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità.

Nel ricorso presentato dai Comuni dell’isola d’Ischia al TAR della Campania vengono articolati numerosi motivi di illegittimità contro i provvedimenti del Presidente del Tribunale di Napoli che trasferiscono alla sede centrale i processi penali di competenza del giudice togato e gli incidenti di esecuzione in materia edilizia e ambientale.

Secondo i ricorrenti, tali atti violano in modo evidente la normativa vigente, in particolare l’art. 10 del D.lgs 14/2014, il D.lgs 155/2012, il Regio Decreto 12/1941 e diversi principi costituzionali (artt. 3, 24, 25, 108, 111 e 119). I decreti impugnati non si limitano, infatti, a un temporaneo riassetto, ma operano un vero e proprio svuotamento delle competenze della Sezione distaccata di Ischia, in netto contrasto con i limiti previsti dalla legge, che consente soltanto il trasferimento motivato di singole udienze o gruppi di procedimenti secondo criteri oggettivi.



Si denuncia anche la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto i provvedimenti alterano la distribuzione delle competenze tra sede centrale e distaccata senza le garanzie previste dall’ordinamento. A ciò si aggiunge la mancata considerazione delle specificità insulari, riconosciute dall’art. 119 della Costituzione, che impone alla Repubblica di adottare misure volte a rimuovere gli svantaggi legati all’insularità. Invece di rafforzare i servizi locali, i provvedimenti in questione li penalizzano ulteriormente, rendendo più difficile per i cittadini accedere alla giustizia.



Un ulteriore motivo di doglianza riguarda il difetto di istruttoria e lo sviamento di potere: il Tribunale avrebbe potuto optare per soluzioni alternative meno impattanti, come l’assegnazione temporanea di un giudice alla sede di Ischia, ma ha scelto invece di accentrare tutte le funzioni penali nella sede principale, giustificandosi con generiche carenze di organico. Tale scelta risulta ancor più irragionevole se si considera che i provvedimenti hanno durata indefinita, subordinata alla conclusione incerta di un concorso, in contrasto con il principio di certezza del diritto.

I ricorrenti contestano anche le gravi conseguenze pratiche delle decisioni assunte: i fascicoli penali saranno trattati “a margine” delle udienze ordinarie del giudice centrale, con inevitabili ritardi e rischi di prescrizione per reati gravi come maltrattamenti in famiglia, stalking, omicidi colposi e truffe ai danni dello Stato. Inoltre, la scelta di attribuire al giudice togato della sede centrale anche gli incidenti di esecuzione in materia edilizia e ambientale viene giudicata illogica e contraddittoria, dato che si tratta di materie generalmente assegnate ai giudici onorari.

Si evidenzia, infine, come i provvedimenti siano in totale discontinuità rispetto alla prassi amministrativa precedente, che aveva visto l’assegnazione temporanea di magistrati alla sede distaccata con possibilità di operare anche nella sede centrale. In assenza di novità sostanziali, questa inversione di rotta appare immotivata e lesiva degli interessi delle comunità isolane.

In via subordinata, viene sollevata anche una questione di legittimità costituzionale, qualora si ritenesse che l’attuale normativa consenta al Presidente del Tribunale di operare trasferimenti di competenze tanto ampi prima della scadenza del 31 dicembre 2025, termine fissato per il ripristino stabile della sezione distaccata. Secondo i Comuni, un’interpretazione simile si porrebbe in aperto contrasto con i principi fondamentali della Costituzione.