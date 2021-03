L’ ora più buia | I Fatti & Le Idee di Giuseppe Mazzella, direttore de il continente

Per la generazione come la mia – l’ultima degli anni ‘ 40 ( 1949) questa è l’ ora più buia. E’ una generazione che ha avuto la ventura di vivere tanti avvenimenti e di passare per tante tempeste e di aver avuto tante speranze come la contestazione giovanile del ‘68 vissuta nella Università con forti motivazioni ideologiche per superare “ l’uomo ad una dimensione” di Marcuse, la ricerca di una società più giusta e più umana con una “Terza Via” tra il comunismo ed il liberismo,il dramma del colera a Napoli nel ’73 con una città allo stremo, la lunga stagione del “ pentapartito” con l’ “irreversibilità” della formula politica di coalizione DC-PSI-PSDI-PRI-PLI escludendo il PCI che pur si trasformava come “idea organizzata” adattandola alla situazione nazionale. La stagione di “tangentopoli”, il crollo dei “partiti solidi” e la cosiddetta “seconda Repubblica” con “partiti liquidi”.

Sul piano dell’ isola d’Ischia l’interminabile battaglia persa per la Pianificazione Territoriale e la Programmazione con una “modifica istituzionale” dell’assetto amministrativo passando da sei ad un sol Comune per efficienza amministrativa, valenza politica, autentica democrazia di base.

Le dimissioni improvvise, come un colpo teatrale, di NICOLA ZINGARETTI, da segretario generale del PD – Partito Democratico, l’ unica forza parlamentare che chiama se stessa “ Partito” che solo per questo è l’ unica che si richiama alla forma ed alla sostanza della Costituzione ( art.49 – tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in PARTITI ( il maiuscolo di chi scrive) per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale) rappresentano il buio morale italiano nell’ ora più buia. Le parole usate, che mai sarebbero state pronunciate dal linguaggio politicamente corretto di un Aldo Moro e di un Francesco De Martino come: “Mi vergogno che nel PD, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie quando esplode la terza ondata del Covid” rappresentano una resa al degrado morale di una classe politica del PD che avrebbe dovuto portare a sintesi le esperienze storiche della DC e del PCI soprattutto ma che almeno nel solo aggettivo “sostantivato” DEMOCRATICO comunque non sufficiente per una identità avrebbe dovuto avere con i suoi dirigenti una sensibilità umana ed una sufficiente caratura culturale per capire la tragedia causata dalla pandemia che noi italiani stiamo vivendo ed impegnarsi – più degli altri per le due storie partitiche che racchiude – e impegnarsi a lottare sia il contagio sia le conseguenze che hanno portano 5,6 milioni 7 milioni di italiani nella povertà assoluta come rileva l’ISTAT.

Zingaretti non tornerà indietro perché ha usato parole fortissime per le sue dimissioni. C’ è una classe politica che non esprime lo stato d’ animo degli italiani “brava gente”. C’ è un Paese reale che non si riconosce nel Paese legale.

Siamo un popolo disorientato e la “chiusura in casa” per Zona Rossa aggrava una solitudine dentro l’ anima facendosi sentire come il contadino di Carlo Lavi nel suo “ Cristo si è fermato ad Eboli e cioè “serrato nel dolore e negli usi, negato alla Storia ed allo Stato. Eternamente paziente”.

Così il grido di dolore, di protesta, di rabbia nella speranza dell’ ascolto lo affidiamo a Facebook e non a caso il segretario del Partito Democratico annuncia le dimissioni con un post su Facebook e non con un lancio della nostra agenzia di stampa nazionale (ANSA).

IL BUIO NEL ED OLTRE IL MESSAGGIO DI ENZO FERRANDINO

Così passa in second’ordine il “messaggio” per l’ “unità delle coscienze” del sindaco della “Città d’ Ischia”, Enzo Ferrandino. Andiamo. Diciamo la verità: è un accordo amministrativo tra una stanca opposizione senza identità politica con una “ nuova maggioranza” per la gestione del Comune come fosse un importante “Condominio”, l’unica struttura esistente che può far circolare il danaro con lavori pubblici e privati e l’unica che può offrire LAVORO da qui la corsa al “posto fisso” di parenti ed amici senza alcun rispetto e dignità e senza alcuna tensione morale per un nuovo Progetto. E’ un grande “embrasser nous”, un grande abbraccio al quale si è affrettato ad aderire il Presidente del Consiglio Comunale, Ottorino Mattera, quasi per salire sul carro del vincitore dal quale è più difficile scendere che salire. Il PD ed i nuovi partiti liquidi soprattutto Forza Italia sono accantonati. Il nuovo accordo è stato fatto personalmente dal sindaco-podestà senza nemmeno consultare il segretario di “ Circolo” ( come oggi si chiama la gloriosa “ sezione”), Lello Pilato. Sono stati tenuti fuori l’eurodeputato Giosi Ferrandino ed il senatore Domenico De Siano. Le due figure più alte dei “partiti liquidi”. Il sen. De Siano è addirittura il Coordinatore regionale del “partito” di Berlusconi ed ha ricoperto innumerevoli ruoli pubblici da consigliere provinciale a quello regionale, da senatore per due legislature, da consigliere comunale a sindaco di Lacco Ameno e perfino consigliere comunale della “Città d’ Ischia”. Ma oggi è alle prese con una guerra paesana tra Guelfi e Ghibellini al Comune di Lacco Ameno che è finita nelle aule parlamentari ma che si trasferirà in altre aule di Giustizia con il sindaco in carica di Forio Francesco Del Deo e con l’ attuale eletto sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale. Il sindaco della “ Città d’Ischia” Enzo Ferrandino rivolge il messaggio al rilancio ai suoi concittadini. Non ha alcuna attenzione per il dramma umano di Casamicciola alle prese con il post-terremoto che si aggrava sempre di più con il crollo degli ex-stabilimenti termali di La Rita. Il messaggio – se si vuole dare una dignità etica – è egoistico perché si punta a salvare una “parte per il tutto” come se “Ischia” fosse solo il capoluogo e non anche le altre località dell’isola. Tutto questo mi infonde tristezza.

L’ APPELLO DI VINCENZO TELESE DI 75 ANNI FA

Scrissi un pezzo sul “Settimanale d’ Ischia” nel 1986 dal titolo “ Comune Unico o delle riforme impossibili” contenuto nel mio libro “Tempi d’ Ischia” del 1988 forse una delle cose migliori che ho fatto nella mia vita.

Riportavo il verbale di una riunione fra i sei sindaci dell’isola d’Ischia tenutasi sul Comune di Ischia per iniziativa del sindaco Vincenzo Telese del 14 dicembre 1946.

75 anni fa. “La riunione promossa dal sindaco di Ischia, Vincenzo Telese, vide la partecipazione dei sindaci di Forio, Giovanni d’Ambra, di Barano, Giovanni Di Meglio, di Casamicciola, Raffaele Monti, di Lacco Ameno, Vincenzo Mennella e di Arturo Trofa, delegato del sindaco di Serrara-Fontana” scrivevo e continuavo con l’inizio del verbale: “Il sindaco di Ischia premette che le riunioni dei sindaci dell’isola d’Ischia sono quanto mai necessarie per lo studio e per la risoluzione dei molti problemi che interessano l’ Isola tutta. Si augura quindi che dette riunioni si verifichino spesso anche per uno scambio di idee circa il miglioramento materiale economico e morale di tutta la popolazione isolana. Invita quindi i componenti a discutere sui diversi argomenti accennati nell’ invito di convocazione (servizio telefonico,luce elettrica, consorzio veterinaio, scuole medie governative, diritto fisso del vino, consorzio imposte di consumo)”. Telese pur sindaco d’Ischia guardava “l’isola dall’alto dell’Epomeo” come diceva sul suo giornale “Ischia Nuova”. Era convinto che il ruolo trainante – pur con sei Comuni – spettasse non per campanile ma per dovere civico al Comune Capoluogo. Sarà una costanza della sua vita pubblica conclusa improvvisamente nel giugno del 1970 aprendo la campagna elettorale della DC per ritornare alla guida del Comune dopo esser stato nei sui ultimi sei anni Presidente dell’ Ente Autonomo per la Valorizzazione dell’ Isola d’ Ischia (EVI).

Oggi il Sindaco della “Città d’ Ischia” – nel segno di una continuità politica amministrativa – avrebbe potuto lanciare il progetto UNITARIO per il Recovery Plan anche accogliendo l’idea qui proposta per un ufficio comprensoriale costituito con la Regione Campania che ha approvato in Consiglio Regionale nella seduta del 31 luglio 2018 l’ ordine del giorno della consigliere Maria Grazia Di Scala all’unanimità perché oltre ai fondi del Recovery Plan ci sono quelli non spessi dei fondi strutturali del piano 2014-20 mentre si deve “ricostruire” a Casamicciola e Lacco Ameno dopo il terremoto del 21 agosto 2017 con mille immobili colpiti e 2400 sfollati. I fondi europei non possono essere utilizzati se non per Grandi Progetti capaci di “rilanciare” nel suo complesso unitario l’ intera isola d’Ischia. E’ questo lo si fa “con lo studio” come auspicava Vincenzo Telese e “mutatis mutandis”

Oggi questo “ studio” è complesso e richiede energie competenti ed istituti giuridici nuovi imposti dall’ enorme consistenza economica raggiunta in 75 anni dall’ intera isola.

Resta l’amarezza per noi della stampa locale – e per la residua “società di mezzo” – che l’abbiamo detto e che la scadente classe politica non ha saputo fare. Anche se non ci sarà ascolto i problemi emergono da soli nell’ecclissi di luna che copre il sole per un tempo infinitamente lungo.