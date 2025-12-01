Kossounou e Lookman: l’Atalanta ritrova la vittoria, viola ancora ko

BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta torna a vincere in campionato dopo due mesi di astinenza: finisce 2-0 il match contro la Fiorentina, decisive le reti di Kossounou e Lookman. Seconda vittoria casalinga in Serie A per i bergamaschi, i viola non riescono ancora a ottenere i tre punti. E la situazione si fa pesante, quella contro il Sassuolo diventa già una gara da dentro o fuori. I nerazzurri, saliti ora in undicesima posizione, giocheranno invece in casa del Verona.

L’ex Palladino (nella stagione scorsa ha guidato i gigliati) ha schierato lo stesso attacco visto a Francoforte, con Scamacca unica punta supportato da De Ketelaere e Lookman. Diversi i cambi per Vanoli, che rispetto alla sconfitta contro l’Aek ha schierato Kean e l’ex Piccoli in attacco, entrambi nel mirino del commissario tecnico Gennaro Gattuso (sugli spalti della New Balance Arena). I viola sono partiti col piede premuto sull’acceleratore, la doppia occasione delle due punte è stata neutralizzata da Carnesecchi, reattivo soprattutto sul secondo tap-in nei pressi dell’area piccola.

La Dea ha tentato di gestire il possesso, De Ketelaere è stato tra i più pericolosi, decisivi i due interventi di De Gea che hanno mantenuto il punteggio sullo 0-0. Il vantaggio dei bergamaschi si è concretizzato al 41′ quando Kossounou, su un tiro-cross, ha beffato l’estremo difensore spagnolo. Una rete che ha tagliato le gambe alla squadra di Vanoli, nella ripresa la timida reazione non è bastata per evitare il 2-0 di Lookman, arrivato dopo l’ennesima parata dello stesso De Gea. Gli ospiti si sono affidati a Sohm, il tiro dello svizzero è stato però deviato in angolo da Zappacosta. Di mezzo anche la sfortuna, con Kean che ha colpito il palo su un traversone di Mandragora. Nel finale festa per giocatori e tifosi bergamaschi, tutt’altra atmosfera in casa viola con i calciatori che sotto la curva ospite hanno avuto un confronto con i sostenitori al seguito della squadra e con Dzeko che, con tanto di megafono, ha parlato ai tifosi chiedendone il sostegno. Mercoledì i bergamaschi giocheranno gli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa (alle 15), la Fiorentina giocherà invece il 27 gennaio contro il Como.

