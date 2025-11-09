Kone: “Ischia mi ha accolto come uno di loro. Voglio ricambiare con i gol e con il lavoro”

Arrivato a Ischia nel momento più delicato della stagione, Kone ha portato entusiasmo, forza fisica e voglia di riscatto. L’attaccante ivoriano, protagonista nelle ultime uscite gialloblù, racconta il suo impatto con la squadra, il legame con mister Corino e l’obiettivo comune: la salvezza.

Sei arrivato a Ischia e subito ti sei fatto conoscere, regalando le prime gioie che i tifosi si aspettavano. Come è stato questo inizio ischitano?

“È stato subito un bel impatto. Dal primo giorno mi sono trovato bene, mi hanno accolto come se fossi qui da sempre. Cerco ogni giorno di dare una mano alla squadra, di farmi trovare pronto e di ripagare la fiducia che mi è stata data”.

L’obiettivo è chiaro: salvare l’Ischia e cambiare passo fino alla fine del campionato. La tua scelta di venire qui, dopo un periodo complicato altrove, rappresenta anche una sorta di rilancio personale. Cosa ti ha convinto ad accettare la proposta gialloblù?

“Stavo con un’altra squadra, ma lì avevo trovato poco spazio. Quando è arrivata l’offerta dell’Ischia non ho esitato: ho colto l’occasione e sono venuto. Sapevo che sarebbe stata una sfida difficile ma anche un’opportunità importante per me”.

Hai trovato subito il modo di lasciare il segno, segnando davanti ai tifosi del “Mazzella”. Che sensazione è stata?

“Bellissima. Giocare e segnare in una piazza importante come Ischia è qualcosa di speciale. Portare a casa i tre punti in un momento delicato della stagione è stato importante. Eravamo in una situazione difficile e piano piano stiamo provando a risalire”.

Com’è stato l’impatto con mister Corino e con lo spogliatoio?

“Il rapporto è stato positivo sin dall’inizio. Il mister mi ha voluto, mi ha cercato, ha insistito per portarmi qui e io voglio ripagare la sua fiducia. È un allenatore giovane, molto preparato e una bravissima persona. Stiamo costruendo un bel gruppo e cerchiamo di mettere in campo ogni domenica quello che proviamo durante la settimana”.

La trasferta di Olbia è stata dura ma avete portato a casa un punto prezioso. Ora arriva la sfida con la capolista Trastevere. Che partita ti aspetti?

“In Sardegna è stata una trasferta impegnativa e siamo contenti di essere tornati con un punto. Potevamo anche vincerla, ma l’importante era non perdere. Domenica ci aspetta una gara molto difficile: affrontiamo la prima in classifica, una squadra forte che viene da ottimi risultati. Ma noi, come sempre, daremo tutto, soprattutto perché giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi. Vogliamo conquistare i tre punti”.

Se dovessi ripensare alla tua carriera finora, quali sono le gioie e le delusioni che ti porti dentro?

“Ho vissuto tante esperienze, tante gioie e anche alcune delusioni, com’è normale nel calcio. È difficile sceglierne una in particolare, ma ogni tappa mi ha fatto crescere e mi ha portato fino a qui”.

Hai un idolo calcistico, qualcuno a cui ti ispiri?

“Non ne ho uno in particolare. Mi piace guardare il calcio e osservare i grandi giocatori, ma più che un idolo ho una passione per il bel gioco, per le squadre che sanno divertirsi e far divertire”.