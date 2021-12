Kikko Arcamone: «Abbiamo avuto qualche critica di troppo»

Nel poker dell’Ischia rifilato alla Nuova Napoli Nord, c’è anche lo zampino del centrocampista Kikko Arcamone. Al termine della partita è arrivato in sala stampa, sorridente e soddisfatto ma soprattutto con quella grinta che mette ogni qual volta che scende in campo, pronto a “ringhiare” sugli avversari. Un’Ischia che ha tenuto il pallino del gioco per l’intero arco della gara, poi nei minuti finali ha commesso qualche leggero errore difensivo, con gli ospiti che hanno segnato due gol. Anche Arcamone ci tiene a lanciare un messaggio di affetto: «Vorrei rivolgere un pensiero al nostro portierino David Musella per la perdita della cara nonna che è venuta a mancare in questi giorni. Era una partita che potevamo complicarci solo noi. L’abbiamo controllata sin dall’inizio e forse nei minuti di recupero abbiamo abbassato la tensione e ci è costato caro – racconta Arcamone –. Peccato perché non volevamo prendere questi due gol. Purtroppo è andata così ma ci prendiamo i tre punti».

Come sarà ritornare a giocare insieme Nicola Conte? «E’ bello, perché ho passato degli anni a Barano ed eravamo un bel gruppo e fa sempre piacere, anche perché in allenamento si alza il livello della rosa e crea anche un po’ di sana competizione. E’ bene averne».

Arcamone a chi dedica il gol? «E’ per mia moglie che era lì a guardami come sempre».

Il 2021 per l’Ischia termina con la conquista del terzo posto in classifica e una semifinale di Coppa Italia da giocare. «Si termina bene l’anno. Sapevamo le nostre potenzialità e quello che dovevamo fare. Abbiamo avuto qualche momento di difficoltà durante l’anno ma l’abbiamo superato alla grande anche se ci sono state delle critiche di troppo, ma cercheremo di iniziare il nuovo anno con gli stessi risultati. I tifosi? Le critiche loro me le tengo – aggiunge Arcamone – perché ci sostengono tutto l’anno ed a loro è concesso. Ci hanno dato una grande mano nelle partite in casa e in trasferta, soprattutto lo scorso anno, non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Loro sono quelli che ci danno quel qualcosa in più perché alla fine quando li vedi sugli spalti ti riescono a tirare qualcosa dentro, altrimenti sarebbe difficile. Un plauso a loro e spero che continuino ad avere questo entusiasmo fino alla fine, perché vuol dire che i risultati sono positivi».

Risultati positivi, però calendario complicato per il nuovo anno in casa Ischia con tante sfide di alta classifica. «E’ giusto così, perché se ti trovi in quella posizione di classifica è una cosa normale. Non ci piangiamo addosso per questo. Questa pausa – chiude il centrocampista – arriva al momento giusto, perché potremo recuperare qualcun altro e speriamo di essere una rosa folta per affrontare tutti questi impegni importanti e ravvicinati».

S.V.