

Chi l’avrebbe mai detto? La nostra cara, vecchia BCE — quella che per decenni ha promosso digital payments, lotta al contante e tracciabilità — oggi ci tiene a ricordarci che sì, in realtà, una riserva di banconote a portata di mano non guasta mai. È un po’ come scoprire che il dietologo ti suggerisce una fetta di torta ogni tanto per la salute mentale: una concessione inaspettata, ma forse non del tutto insensata. L

’istituto di Francoforte ha pubblicato uno studio dal titolo suggestivo, “Keep Calm and Carry Cash”, nel quale invita i cittadini dell’area euro a tenere in casa una scorta di contanti sufficiente per coprire i bisogni essenziali per circa 72 ore. Non stiamo parlando di cifre da capogiro, ma di qualcosa fra 70 e 100 euro per ciascun membro della famiglia: una “cassa d’emergenza casalinga”, insomma.

Il ragionamento? In momenti di crisi — blackout, attacchi informatici, conflitti, guasti ai sistemi di pagamento — il contante resta l’unico “mezzo offline” su cui contare, privo di fili, server o connessioni che possano saltare. Questo richiamo è tanto affascinante quanto sorprendente, perché nel recente passato la BCE — e molte autorità governative e monetarie in Europa — hanno teso in perfetto stile filo-sinistro a sminuire il ruolo del contante, promuovendo metodi di pagamento elettronici, carte, bonifici e via dicendo.

Il “denaro liquido” era visto come una reliquia, un frutto proibito, un costo da gestire, un possibile vettore di evasione fiscale. Ebbene, oggi la stessa istituzione che promuoveva la migrazione verso l’elettronico ci ricorda: “Non dimenticate le banconote”. È un richiamo che suona un po’ come un cappotto invernale dopo anni di slogan su energie rinnovabili: sapevamo che il freddo poteva tornare, ma eravamo distratti.

Diversi servizi giornalistici (cfr. La Stampa, SkyTg24 e molti altri) ci ricordano quanto, durante la pandemia, la domanda di banconote è schizzata: molti hanno preferito conservare una forma di liquidità più tangibile, come se le banconote fossero un salvagente psicologico, oltre che materiale. Nelle zone vicine al conflitto russo-ucraino, poi, è stata registrata un’impennata del cash locale come strumento “di fiducia” nelle transazioni locali; e persino quel blackout particolarmente esteso in Spagna ha mostrato la fragilità dei pagamenti digitali quando le infrastrutture saltano, facendo tornare protagonista il contante.

Naturalmente, sebbene limitata a piccole quantità, la proposta non è priva di preoccupazioni: tenere contanti in casa comporta rischio di furto, incendio, smarrimento. In alcuni paesi il contante è sempre meno accettato e un eccesso potrebbe non restituire utilità se non puoi spenderlo. Se tutti, poi, cominciassero a fare “scorte” oltre le quantità consigliate, potrebbero verificarsi tensioni nella catena di distribuzione del cash stesso.

In definitiva, potremmo leggere l’appello della BCE come una piccola inversione strategica: non un abbandono dell’elettronico, ma un richiamo all’equilibrio. Ma sarà veramente così? Nell’epoca in cui tutto sembra dover diventare digitale, anche lei — la guardiana del denaro e del suo controllo nelle tasche altrui — ci ricorda una tantum che una piccola valvola di sicurezza fisica e non virtuale non è follia o tentata evasione, ma un gesto di prudenza. Per meglio dire: non sostituisce il portafoglio digitale, ma lo accompagna con un backup tattico. E in tempi turbolenti, un backup non è mai da disdegnare.

Ma è forse per questo che ad esempio, in Italia, nessuno della sinistra che tanto aveva sposato le vecchie teorie sulla moneta elettronica, sul monitoraggio dei conti correnti, sugli accertamenti selvaggi in ogni dove, sul “pagare tutti pagare meno” e sulla tassazione dei più ricchi in quanto evasori per antonomasia, oggi sull’argomento preferisce tacere? Come dire, il silenzio è d’oro. Anzi… è cash!