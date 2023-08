“Katanga scende”. Addio gigante!

Francesco Calise, Katanga, è uno degli uomini forti e grandi della nostra società. Uomo semplice e generoso, padre e marito, ha vissuto nel mito delle sue azioni. Ha vissuto nell’eco dei suoi racconti. Il frigorifero sulle spalle a bordo del motorino, la vespa sotto al braccio nella ZTl, i tuffi con la bici e la moto dal pontile di Forio (per spettacolo o per scappare a Sergio De Luca). Raccontarlo, nella sua immensa semplicità, non è possibile. Un infarto, però, ha detto che il suo tempo in questa vita era finito.

Noi de Il Dispari lo ricordiamo con due ricordi speciali con Davide Conte e Michelangelo Messina.

“Nel 1998 – ricorda Conte- , durante una cena in cui coinvolsi volentieri Lui e sua moglie, mi raccontò orgoglioso, ma con un velo di tristezza che nascondeva con il suo innato sorriso tra quelle rughe che sembrava aver sempre avuto, anche da giovane, che sin da bambino aiutava i genitori “becchini” nel cimitero di Forio. Il suo compito? Non certo quello di andare a scuola: troppe bocche da sfamare in casa. In occasione delle esumazioni, vanga alla mano, scavare fino a sentire il legno della bara di turno e, a quel punto, lasciare il posto ai genitori. Ma fino a otto anni! Perché da quell’età in poi, nel “lavorare” alla tomba di tale “Pummarola” (già allenatore del Forio Calcio), si sentì dire dal papà: “Chisto è ‘u tujo, va annanze tu!”. E lui, tra il sorpreso e l’impaurito, naturalmente obbedì all’ordine del suo primo appuntamento col morto. Dietro quell’arte di arrangiarsi fatta di tuffi nei cassonetti della spazzatura, recuperi impossibili di cadaveri suicidi, voli dai pontili con Vespa o motorino, ombrelloni e sdraio abusivi alla Chiaia e mille altri mestieri sempre rigorosamente occasionali, c’è tanto profondo in una storia e un’esistenza tanto singolari quanto difficili da comprendere. E ancor di più da giudicare. Perché quasi sempre, ogni vita ha i suoi perché! E nel suo caso, un po’ più di benevolenza e considerazione sarebbero serviti ante mortem, non certo oggi. Franchino Calise, al secolo #Katanga : isolano diversamente dignitoso, ma non meno di tanti “uomini di facciata”.”

“Katanga, il mio gigante buono” scrive Michelangelo Messina. “Nel 2000 coordinavo, da location manager le riprese del film “se Lo fai sono guai”, interamente girato ad Ischia. Nella sceneggiatura erano previste delle pecore che rincorrevano l’autombulanza dei protagonisti ogni volta che accendevano la sirena. In un periodo di “afta epizootica”, riuscimmo, dopo mille permessi ad ottenere di spostare le pecore di Francesco alla falanga per il set. Avevo bisogno di chi le caricava sul furgone autorizzato, allora pensai a Catanga che aveva già collaborato come operaio su un altro set. Lo chiamai alle 5:00 del mattino dall’ epomeo, lui era in mezzo al mare, a pescare totani. Gli dissi Catanga vieni alla falanga che dobbiamo caricare le pecore di Francesco e portarle fuori allAlbergo della Regina Isabella per una scena, all’improvviso calò un silenzio assoluto, pensai che fosse caduta la linea, insistetti , fino a quando Francesco mi rispose e disse: “addo ama’ purtà sti pecore”? Io risposi “fuori al regina isabella a lacco ameno”, ancora silenzio, poi esclamò “michelà io so pazz, ma tu si matt! E così mentre l’alba sorgeva, Francesco come il ciclope nell’Odissea di Ulisse, si caricava le Pecore sotto le braccia e le poneva con delicatezza sul furgone, sembrava un personaggio uscito da un film. Rimase a lavorare con noi per tutta la Produzione del Film, era felice e sornione, con la Sua semplicità conquisto tutti, dal Cast agli attrezzisti. Successivamente lo proposi anche per altri film, e ogni volta che m’incontrava mi diceva: “quann o facimm nat’u cinema”? Ciao Francesco, voglio ricordarti così, per la tua semplicità e disponibilità. Addio mio gigante buono dal cuore d’oro.”

Ciao Katanga.