Karl von Stohrer: “Siamo felici, è più estate con il Castiglione”

“Siamo felici – ci ha detto Karl von Stohrer, amministratore Terme Castiglione – di annunciare che da ieri, 4 luglio, abbiamo aperto per la stagione 2020, rispettando le prescrizioni delle ordinanze regionali applicabili. Abbiamo deciso di differenziare la nostra offerta con prezzi a partire da 24 euro per l’intera giornata, fino ad arrivare a 39 euro a persona, per permettere a tutti di usufruire del nostro splendido parco termale. Fortunatamente le

nostre piscine sono sufficientemente capienti per ospitare in acqua la quasi totalità dei nostri clienti, pur rispettando i limiti imposti dall’ordinanza regionale. Guardiamo a questa stagione con grande ottimismo e invitiamo tutti a farci visita per una piacevole giornata di relax all’insegna della natura e delle Terme.”