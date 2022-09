Kalidou Koulibaly: “Grazie Lacco Ameno!”

Koulibaly ringrazia l’intera comunità di Lacco Ameno per l’ospitalità ricevuta in questi anni e, come ringraziamento, intende donare ai bambini di Lacco Ameno maglie firmate da lui. A settembre, data ancora da definirsi, in collaborazione con il Lacco Ameno del presidente Castagna si terrà una festa dove verranno distribuite ai piccoli le maglie firmate.

“Voglio personalmente ringraziare Kalidou Koulibaly – scrive Ivan Ciaramaglia – per aver scelto, per se e per la propria famiglia, Lacco Ameno come meta delle proprie vacanze. Il nostro è solo un arrivederci perché Lacco Ameno ti aspetta per la prossima estate!”