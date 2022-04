Juniores | Thomas Dinolfo: «Ci speravamo»

E’ rimasto l’unico allenatore del settore giovanile che, in piena costruzione, tra luglio e agosto la società gialloblù decise di smembrare. Thomas Dinolfo è andato avanti per la sua strada. Inizio del campionato a fasi alterne, poi l’escalation dei risultati.

«Speravamo di fare un buon lavoro ma non eravamo sicuri di arrivare fin qui – dice Dinolfo –. Ci eravamo posti degli obiettivi, di lavorare bene per migliorare i ragazzi in prospettiva futura. Poi man mano sono arrivati i risultati. Il gruppo ha iniziato a credere l’obiettivo finale che è stato raggiunto. La seconda fase? Erano tanti anni che non si verificava un risultato del genere, adesso il cammino si fa più difficile ma il cammino si fa sempre più difficile. Sono contento di un dato: su dieci trasferte, abbiamo conquistato otto vittorie e due pareggi. Questo fa capire che le squadre isolane stanno cercando di avere un atteggiamento mentale diverso, a parte gli aspetti tecnici. Abbiamo lavorato in funzione della prima squadra, auguro che la maggior parte dei ragazzi riescano a calcare dei campi più importanti».

Mimmo Citarelli sottolinea che «c’è stata una bella sinergia tra i calciatori che lavorano stabilmente con la prima squadra e il gruppo che si allenava in settimana al “Rispoli”», mentre Ciro Impagliazzo loda il grande lavoro «del gruppo che si è migliorato giornata dopo giornata, regalandoci grandi soddisfazioni».