Juniores. Oggi alle 15.00: Ischia-Rione Terra per il primato

Ultima di campionato oggi pomeriggio al “Rispoli”. L’Ischia e il Rione Terra si giocano il primo posto del girone. Entrambe sono qualificate ai play-off, ma andarci da capolista è ben altra cosa. L’incontro riveste una particolare importanza. Ai gialloblù basterebbe un pareggio ma alla luce del recupero dall’infortunio di Luca Pesce, la squadra avrà il suo consueto atteggiamento offensivo. Quella che comincerà alle ore 15.00, è una partita che in pratica vale una stagione, con i gialloblù di Dinolfo che hanno dato vita ad una rimonta spettacolare dopo un avvio a fasi alterne.

Il comitato campano nei giorni scorsi ha reso noto le date della fase successiva che scatterà il 28 aprile. «L’ultima giornata della stagione regolare sarà disputata mercoledì 20 aprile 2022 – si legge sul comunicato ufficiale –. Il primo turno e quelli successivi, fino al quarto incluso si svolgono con gara di sola andata, da disputarsi sul campo della società meglio classificata in campionato nella fase regolare (a parità di condizioni, si terrà conto della prevalenza delle gare effettuate fuori casa nei turni precedenti, in caso di ulteriore parità di condizioni sarà effettuato il sorteggio, previo preannuncio, alla presenza dei dirigenti delle società interessate), come dal seguente programma:

1° turno 28.04

2° turno 05.05

3° turno (quarti) 12.05

4° turno (semifinali) 19.05

FINALE IL 25/05 – La gara di finale regionale si disputerà mercoledì 25 maggio, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalla Regola 7 delle “Regole del giuoco” e “Decisioni Ufficiali”. In ragione della non disputa della fase finale nazionale, la società che risulterà vincitrice acquisirà il titolo di Campione Regionale.

22a Giornata (Oggi)

ISCHIA-RIONE TERRA (15.00)

SIBILLA BACOLI-REAL FORIO

BARANO-QUARTOGRAD

MONTERUSC.-MONTECALCIO

N.NAPOLI NORD-F.CAMPI FLEG.

riposa ISOLA DI PROCIDA

Classifica Gir. E

ISCHIA 46

RIONE TERRA 44

MONTERUSCELLO 41

N.NAPOLI NORD 34

REAL FORIO 32

QUARTOGRAD 28

BARANO 22

SIBILLA BACOLI* 18

IS.DI PROCIDA° *16

FORT.CAMPI FL. 13

MONTECALCIO 6

(* una gara in meno; ° 1 punto di penal.)