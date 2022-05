Juniores. Giovedì Ischia-Buccino

Dopo aver eliminato l’Europa (3-0) nei sedicesimi di finale, l’Ischia giovedì 5 maggio al “Rispoli” se la vedrà col Buccino Volcei. Calcio d’inizio alle 16.30. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, verranno giocati due supplementari da 15’ ciascuno ma niente rigori. La squadra di Dinolfo gioca ancora in casa visto che nel sorteggio effettuato ieri presso il Comitato Campano, ha “pescato” una squadra proveniente dai ripescaggi. Infatti, nel primo turno dei play-off, il Buccino fu sconfitto sul proprio campo dal Castel San Giorgio ai calci di rigore. In giornata si attende il comunicato ufficiale per il tabellone completo degli ottavi.