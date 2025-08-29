venerdì, Agosto 29, 2025
Julia Roberts a Venezia “Il film fa discutere? E’ quello che vogliamo”

Italpress
VENEZIA (ITALPRESS) – “Questo film farà discutere? E’ quello che speriamo”. A parlare è Julia Roberts, nel corso della conferenza stampa di “After the Hunt”, il film diretto da Luca Guadagnino, fuori concorso all’82esima Mostra del cinema di Venezia.

Nella pellicola, che riaccende i riflettori sul movimento “MeToo”, l’attrice indossa i panni Alma, una professoressa universitaria che si trova in un momento cruciale della sua vita personale e professionale, quando una studentessa modello (Ayo Edebiri) muove delle accuse verso uno dei suoi colleghi (Andrew Garfield).

“L’idea del film che mi piace davvero – afferma Guadagnino- era indagare le persone con le loro verità. E’ importante come osserviamo il conflitto delle verità. E quali sono i confini”.

