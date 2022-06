Judo Summer Camp, bellissima esperienza a Forio!

Si conclude la 6 edizione del judo summer camp memorial Adriana Serpico organizzata dall’Olympic judo Forio.

“Era lo stage della ripartenza post covid – ci dichiarano dall’organizzazione – nonostante cio’ non abbiamo avuto grosse ripercussione in ordine numerico. Circa 200 atleti provenienti da varie zone d’ Italia hanno affollato il PalaCasale di Forio. Sul nostro tatami Maestri di Judo da Milano, Novara, Salerno, Benevento, Napoli. Venerdi 24 giugno u.s. Momenti di commozione da parte di tutti i presenti all’apertura della manifestazione durante la visione di un video con le foto di Adriana Serpico. Poi si e’ dato inizio allo Stage Nazionale con l’allenamento a cura del Campione Biagio D’Angelo (atleta della Nazionale Italiana in forza alle Fiamme Oro Polizia di Stato). I bambini impazziti di gioia nonostante la forte calura di questi giorni. Ieri mattina sabato 25 Giugno u.s. sul tatami dell’olympic judo forio si sono avvicendati il Sindaco dell’omonimo Comune dott. Francesco del Deo il quale ricordando Adriana Serpico ha poi promesso di voler dare sempre piu’ impulso allo sport sul territorio in particolar modo al judo per l’alto valore sociale proprio di questa disciplina. A seguire la Preside dell’Istituto Comprensivo di Forio dott.ssa Chiara Conti nel ricordare Adriana Serpico ha ripercorso le tappe che nel 2015 permisero la creazione dell’aula Motoria presso la Scuola Media s.Caterina a Lei dedicata ed in uso extrascolastico all’Olympic Judo Forio. Presente sul nostro tatami il neo dirigente il Commissariato Della Polizia di Stato di Ischia Vice Questore dott. Ciro Re, visibilmente commosso al termine della proiezione del video di Adriana Serpico si e’ impegnato a supportare lo Sport per quanto di co.petenza ed in ogni sua forma quale strumento per prevenire devianze minorili . La giornata di sabato e’ proseguita con le decine di judokas che affollavano il tatami di judo foriano sotto l’attento occhio tecnico del Maestro Massimo Parlati – Tecnico della Nazionale Italiana – in forza alle Fiamme Oro Polizia di Stato. Gli allenamenti gestiti direttamente dai plurimedagliati e Campioni del Mondo Antonio e Giovanni Esposito . Durante il pomeriggio di sabato si e’ poi aggiunto al Team Tecnico dello Stage il Maestro Enrico Parlati -altro Tecnico della Nazionale Italiana- proveniente direttamente da Porec -Slovenia- dove si erano tenuti nella stessa mattinata le gare del Campionato Europeo Cadetti. Insomma, una manifestazione riuscitissima sia dal punto di vista sportivo che turistico. Infatti le decine di accompagnatori dei giovani judokas hanno affollato alberghi e ristoranti isolani durante i tre giorni dedicati allo Stage. Questa mattina, si e’ tenuto l’ultimo allenamento e poi con i Saluti ci siamo dati appuntamento al prossimo anno. Con la promessa di essere molti di piu’ a ricordare Adriana. Ad maiora.”