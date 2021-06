Judo. Michela Terranova bronzo europeo!

Ieri l’ischia Judo ha scritto una pagina di Storia importantissima, Michela Terranova nei 52 kg Bronzo all’EUROPEAN CUP DI POREĆ CROAZIA.

Dopo cinque incontri meravigliosi dove ha sbaragliato le avversarie, arriva sul podio del Tetto d’Europa e conquista un Bronzo pesantissimo.

Tutto ha avuto inizio una settimana fa quando è arrivata la convocazione dalla Nazionale Italiana di Judo per effettuare una settimana di ritiro pre gara presso il centro Olimpico di Lignano dove hanno effettuato la preparazione e la Bolla come prevedono le leggi Covid.

Ieri la conclusione di un lavoro continuo e certosino fatto di Allenamenti Tecnici e di Preparazione Atletica.

È stata la prima gara Internazionale post pandemia, nella quale abbiamo portato in alto il nome dell’isola d’Ischia.