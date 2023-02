Judo, Federica De Girolamo alla European Cup

L’Ischia Judo del maestro Rosario Terranova sarà ancora protagonista in campo internazionale. Domenica prossima 12 febbraio, l’atleta Federica De Girolamo prenderà parte all’European Cup che si disputerà a Napoli presso il Pala Vesuvio di Ponticelli. L’atleta isolana, si confronterà con le più forti atlete d’Europa grazie al parametro conseguito attraverso i risultati agonistici ottenuti durante il 2022 e oggi occupa una posizione nella top ten del ranking italiano per la sua categoria.

Si allarga il allarga il numero dei campioni della Ischia Judo del maestro Terranova che ci presenta il prossimo appuntamento importante della società ischitana di judo.

Domenica la nostra Federica avrà l’onore di partecipare alla sua prima Coppa Europea che, quest’anno, si svolgerà quasi in casa, a Napoli presso il Pala Vesuvio di Ponticelli dove proveremo a difendere i colori dell’isola, l’isola che portiamo nel cuore. Federica è riuscita a raggiungere questo obiettivo dopo aver collezionato tre risultati importanti. Nel Trofeo Italia esordienti B, ha guadagnato un bronzo alla tappa di Martina Franca e un argento alla tappa di Pescara. Grazie a questi due podi è riuscita a qualificarsi, di diritto senza passare per le qualificazioni regionali, al Campionato Italiano, dove con più di 40 atlete nella categoria 63 chilogrammi, ha conquistato il quinto posto e ha sfiorato la medaglia. Questi risultati le hanno consentito di raggiungere il parametro necessario per partecipare all’European Cup. Una tappa fondamentale per una la qualificazione futura ad un Europeo o un mondiale in futuro”.

“Il momento più bello – ci ha detto Federica – è stato quando ho vinto la prima medaglia alla tappa di Martina Franca e proprio lì ho capito che il Judo sarebbe stato il mio obiettivo per il resto della mia carriera agonistica. Sono molto contenta di riuscire a partecipare a questa gara grazie alle mie forze e ai successi ottenuti sul tappeto. Credo che sia molto importante – aggiunge – per le ragazze riuscire a fare uno sport considerato molto impegnativo sia a livello fisico sia mentale”.

Mi alleno almeno due volte al giorno di questi periodi e il più grande sacrificio, sembra strano, ma è attraversare tutta l’isola ogni giorno per due volte per venire a fare allenamento. Un viaggio di un’ora sia all’andata sia al ritorno ma ne vale la pena. Riuscire a combinare allenamento è studio è molto impegnativo, ma dobbiamo farlo. E, anche in questo, credo che l’esempio di Michela Terranova (la campionessa dell’Ischia Judo oggi affiliata al Gruppo Sportivo Carabinieri, ndr) sia forte anche in questo senso e non solo nell’esempio che ci mostra con i risultati raggiunti. Lei è sempre stata la persona che ha creduto in me e mi ha sempre motivato ad andare avanti e continuare a lottare”

In attesa di vedere Federica sui tatami del Pala Vesuvio, coach Terranova ci ricorda che “al di là di questo evento importante e che ha uno spessore di rilievo, il roaster (passateci il termine) ha visto anche altre qualificazioni importanti ai campionati italiani esordienti, cadetti, juniores e anche per gli assoluti. Lo scorso anno – ricorda Terranova –partecipò sempre all’European Cup la nostra Giusy Amalfitano, categoria 44 kg. Giusi ha partecipato al campionato italiano, con un argento al Gran Prix Cadetti e ha guadagnato un ottimo quinto posto all’European Cup di Coimbra in Portogallo”