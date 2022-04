Joyce Dijkstra propone le danze meditative  un percorso di guarigione fra movimenti ed emozioni

Gianni Vuoso | L’isola d’Ischia è stata scelta, dal 14 al 19 aprile, come sede nazionale per un seminario sulle danze meditative. La location è uno dei magnifici terrazzi dell’Hotel Providence di Forio che si affaccia sul mare, fino a cogliere l’inconfondibile linea dell’isola di Ventotene, mentre ha le spalle custodite dall’imponente Monte Epomeo.

Una profonda immersione nell’ambiente naturale di un’isola ricca di energia, essenziale per acquisire la piena consapevolezza di sé, alla ricerca di quell’armonia con il proprio vissuto, con i profumi dei fiori lungo il percorso dell’autoguarigione. Ad indicare la strada è Joyce Dijkstra, un’olandese che vive da tanti anni in Italia e che conosce Ischia da oltre vent’anni. Joyce è una danzapedagogista e danzaterapeuta che ha sviluppato un suo metodo personale nella conduzione della danza, un complesso lavoro che ognuno conduce su se stessi per acquisire il maggior benessere psicofisico.

Joyce ha scritto due volumi che hanno suscitato la massima attenzione in campo nazionale ed internazionale: “Il gesto del fiore. Le danze dei fiori di Bach e il viaggio verso la guarigione” (edizioni Ventura) e “Nella danza ci sei tu” (edizioni Ancora).

L’altro giorno, proprio al Providence, chi scrive qui, ha avuto il piacere di presentare i lavori di Joyce. Ad ascoltare, un nutrito gruppo di interessati che hanno accolto l’invito ad “assaggiare” una danza meditativa. E’ così che amici che forse non scendono in pista da anni ma soprattutto, non hanno consapevolezza del proprio corpo, di se stessi, non hanno da tempo, il “coraggio” di esprimersi dinanzi agli altri con il movimento delle proprie gambe, delle braccia, di tutto il corpo, sono riusciti a mettersi in cerchio, guidati da Joyce, per simboleggiare un fiore, per abbandonarsi profondamente alle musiche effuse.

Ed è stata forse, proprio questa prova, o forse l’assaggio a spiegare in modo più esplicito ciò che era stato detto durante il colloquio con Joyce, il rapporto fra movimento ed emozioni. I partecipanti al termine, hanno ritenuto doveroso dire all’unisono “è stato bello”. Il bello è proprio qui infatti, nel mettersi alla prova, nel verificare la propria capacità di essere e di farsi vedere in una condizione “diversa” dalla normalità quotidiana, seriosa, abitudinaria, rispettosa delle regole imposte dalla comunità che ci circonda. Quell’assaggio per alcuni, se non per tutti, è stata una vera e propria liberazione. Che Joyce chiama “consapevolezza”. In questa consapevolezza la danzaterapeuta Joyce ricorda che è insito il rapporto fra danza e amore per la natura, quell’amore così ben espresso nel famoso Cantico delle Creature. Un rapporto essenziale che si manifesta nel cerchio, ricco del suo potenziale terapeutico. Lo diceva anche Steiner: veniamo dal cerchio e torniamo al cerchio con una consapevolezza rinnovata. La danza viene realizzata con i partecipanti sistemati in un ampio cerchio, dove ognuno simboleggia un raggio di sole e ritmicamente i raggi convergono nel centro del cerchio e dal centro si allontanano, grazie ad una sinuosa modulazione del proprio corpo, alla ricerca di allegria e di serenità ma anche alla ricerca di una tristezza che è dentro di noi e che cerchiamo di esprimere.

Joyce parla di danza e parla di cerchio, ma parla anche di mandala (quelli che ci ricordano i famosi rosoni che illuminano le facciate di tante cattedrali) e di chakra (elementi presenti nel nostro corpo, simili a ruote, centri di energia situati all’altezza dei nostri vari organi, deputati a garantire il nostro stato di salute fisico e psichico ed il loro perfetto equilibrio). Da qui il passo verso lo Yoga è abbastanza breve. Entrambe le discipline conducono alla nostra conoscenza interiore, al nostro equilibrio psicofisico, utilizzando lo stesso simbolismo.

Ma Joyce precisa, e lo fa nella sua prima opera letteraria, che attraverso le danze dei Fiori di Bach e la gestualità possiamo entrare in contatto con l’anima delle piante, per interiorizzare la spiritualità dei fiori, per raggiungere la guarigione.

Bach era un medico inglese che scoprì in 32 fiori le caratteristiche psicologiche di tutti noi. Ogni fiore esprime un nostro sentimento o un nostro comportamento. Possiamo utilizzarli in soluzioni diluite, ponendo sotto la lingua quattro gocce tre volte al giorno. E non parliamo di un effetto placebo visto che i Fiori di Bach vengono usati per trattare certi comportamenti di animali o per migliorare perfino lo stato di salute delle nostre piante. Joyce ha visto lontano ed è riuscita a trasformare i Fiori in danze e le sue danze in Fiori.

Ad Ischia, chi desiderasse immergersi in questo mondo che è davvero tutto da scoprire, può incontrare Joyce al Providence di Forio, al mattino e in pomeriggio, fino a lunedì di pasquetta (chiamando il 3287717767). Un’esperienza da non perdere.