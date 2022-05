Jorit sì. Il resto… | #4WD

Non è il tramutare lo sdegno per la ragazzata dei liceali nella classica “caccia al fascistello” ciò che mi preoccupa nella vicenda del murale di Jorit Agoch al “Buchner” di Ischia. Mi interessa, piuttosto, analizzare con grande serenità e senza voler derubricare in alcun modo la sgradevolezza dell’accaduto quello che è l’atteggiamento di noi isolani verso qualsiasi novità riguardi il nostro territorio nel suo aspetto pubblico.

Parto da un concetto basilare: rendere oggettivo il “bello” è una condizione fin troppo difficile, riservata a pochi fenomeni universalmente riconosciuti. Quindi se qualcuno ha affermato pubblicamente che quel murales non gli piace, non merita di ritrovarsi contro il mondo intero o di essere tacciato quale ignorante o semplice bastian contrario da quelli che non hanno perso tempo a legarsi a mo’ di gregge alla messe di consensi che l’opera ha ricevuto da tanti sedicenti, storici estimatori di Jorit.

Personalmente ne ho apprezzato l’originalità e, soprattutto, la visibilità che attraverso il seguito dell’artista la nostra Isola ha ricevuto. Ecco, concordarne il soggetto, ancorché pare non sia possibile limitare la volontà creativa dell’autore, a mio giudizio sarebbe stato più che opportuno, proprio per rendere ancor più efficace e toccante il messaggio alla nostra comunità.

Ma come mai, mi chiedo, questa stessa comunità non si esprime affatto su tantissimi aspetti che del “bello che è di tutti” sono parte integrante quotidianamente e da sempre? Come mai in pochi, ma pochissimi, si indignano per tantissimi sconci che danneggiano l’immagine delle nostre strade e dei nostri scorci più caratteristici, senza dire o scrivere una sola parola fin quando non sopraggiunge, per merito altrui, l’evidenza da parte dei social e dei media? E perché mai altre cose esteticamente lodevoli e concretamente proficue per il buon nome di Ischia vengono invece premiate con la totale indifferenza sia da parte di chi è addetto a comunicare sia da chi, da cittadino, sarebbe più che titolato (se non addirittura tenuto) a lodare?