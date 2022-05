Jorit, le scuse non accettate e le “parole a fare male” sui fascismi ad Ischia

Dopo l’intervento delle ragazze del Liceo, durante “Sotto Attacco” l’evento del Liceo in ricordo delle stragi di Capaci, di Via D’Amelio e l’omaggio al giornalista Giancarlo Siani, sono le parole di Jorit a mostrare quanto certi eventi collegati alle vicende della scuola non debbano mai essere sconnesse dalla missione educatrice e didattica dell’istituzione scolastica. Le parole dello street artist arrivano dopo le scuse pubbliche (una forzatura immensa) del giovane studente sono, forse, più violente delle oscene parole lasciate su una storia instragam.