JOKER GUIDA LA CORSA AGLI OSCAR CON 11 NOMINATION

Dieci candidature ciascuno per C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino, The Irishman di Martin Scorsese e 1917 di Sam Mendes. Anche quest’anno sono nove i titoli che corrono per miglior film: Le Mans ’66 – La grande sfida, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Piccole donne, Storia di un matrimonio, 1917, C’era una volta… a Hollywood, Parasite.

Nella categoria miglior attore Joaquin Phoenix è dato per favorito e dovrà vedersela con Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Jonathan Pryce. Doppia candidatura per Scarlett Johansson come migliore attrice protagonista (Storia di un matrimonio) e non protagonista (Jojo Rabbit). Benissimo il sudcoreano Parasite che ha ottenuto sei nomination tra cui miglior film e regia.

