Job Day Ischia 2026, oltre 500 presenze. La comunità investe su giovani e occupazione

Si è svolta al Palazzetto dello Sport di Forio la quarta edizione del Job Day Ischia, appuntamento promosso e organizzato dall’associazione giovanile “E Poi Ritorniamo” che, anno dopo anno, si conferma tra i principali momenti di incontro tra orientamento, formazione e mercato del lavoro sul territorio isolano.

L’evento ha fatto registrare numeri rilevanti nonostante le condizioni meteo avverse e la sospensione di alcune corse marittime che hanno impedito a circa trecento iscritti di raggiungere l’isola. Le presenze effettive hanno superato quota cinquecento, con duecentoundici adulti e duecentonovantanove studenti delle scuole superiori isolane. Ventiquattro le aziende presenti, tra realtà alberghiere, ristorative, bar e imprese di servizi legate alla distribuzione e alla logistica, a testimonianza di un tessuto economico che continua a investire nel capitale umano locale.

Ampia la partecipazione degli istituti scolastici del territorio. Studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale Mattei, del Liceo Linguistico, dell’Istituto Professionale Alberghiero Telese e dell’Istituto Professionale Mennella hanno preso parte alle attività, portando in dote competenze e aspettative legate ai rispettivi percorsi formativi, dall’informatica all’accoglienza turistica, dalla cucina al sociosanitario.

Presente anche il mondo universitario, con l’Università Parthenope e la Federico II, attraverso il Dipartimento di Economia Aziendale e Hospitality Management, a rafforzare il ponte tra scuola, formazione accademica e impresa. Assenze registrate, invece, per l’Università Suor Orsola Benincasa e l’Accademia IUAD, impossibilitate a partecipare a causa delle condizioni meteo.

La vera novità dell’edizione 2026 è stata l’Arena dedicata agli speech, spazio di confronto che ha trasformato il Job Day in un luogo di riflessione sui cambiamenti del lavoro e sulle professioni emergenti. Si è discusso del ruolo delle lingue straniere nel turismo globale e nell’era dell’intelligenza artificiale, di alternanza scuola-lavoro e orientamento consapevole, del futuro del comparto termale e delle nuove figure del benessere, oltre che delle competenze richieste dalla comunicazione digitale e dall’accoglienza contemporanea. Gli interventi hanno offerto agli studenti uno spaccato concreto delle opportunità professionali legate al territorio.

Tra gli ospiti intervenuti figurano Nives Codara, Gino Peraro, la preside Assunta Barbieri, Fabio Elia e Francesco Angelino. Il coordinamento degli speech e la costruzione dei contenuti sono stati curati dai membri del direttivo dell’associazione, Dahiana Mendizabal, Francesco Lodato e Alessia Peraro.

Determinante il contributo della sociologa e coach Lucia Esposito, che ha seguito il rapporto con le scuole, coinvolto le università e coordinato l’organizzazione degli incontri. “Il coinvolgimento di tutti gli istituti superiori dell’isola e delle università in questa edizione rappresenta un primo passo significativo verso una visione più ampia, che troverà pieno sviluppo nell’edizione 2027; da domani inizieremo già a progettarla insieme”, ha sottolineato, anticipando la volontà condivisa di dare continuità al progetto.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno delle aziende che hanno creduto nel valore del Job Day, partecipando attivamente e contribuendo ai costi organizzativi. Un ruolo centrale è stato svolto dall’Ente Bilaterale del Turismo Campania, main sponsor dell’evento, mentre Banfi ha curato l’allestimento audio dell’Arena, Alilauro aveva predisposto tariffe agevolate per i partecipanti provenienti dalla terraferma e Vasile Viorel ha seguito l’organizzazione tecnica del palazzetto. Il punto food & beverage è stato gestito da Le Zingrare, mentre il Comune di Forio ha messo a disposizione gratuitamente la struttura, con il supporto dell’amministrazione e dello staff, in particolare di Lucia Verde.

Il Job Day Ischia si conferma così molto più di una semplice giornata di colloqui. È un progetto che mette in relazione scuole, università, imprese e istituzioni, con l’obiettivo di costruire opportunità concrete e radicate nel territorio. Mentre si chiude la quarta edizione, l’associazione guarda già avanti e lavora alla prossima, con l’intento di renderla ancora più strutturata, inclusiva e strategica per il futuro occupazionale dell’isola.