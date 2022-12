Jimmy l’ischitano | #4WD

Che Jimmy Kimmel avesse origini ischitane lo sapevamo sin dall’epoca del gemellaggio tra Ischia e Los Angeles (all’epoca promosso dalla vulcanica Carmela Funiciello all’Amministrazione Brandi), perché poco dopo fu la cara Pat Di Leva, direttamente da San Pedro, ad inviarmi il video di una puntata del JKLive in cui il famosissimo anchorman americano svelava per la prima volta i suoi natali. La notizia fu anche riproposta dal diretto interessato nel 2015 quando proprio a Ischia, ospite del Global Film Fest, puntualizzò che i suoi bisnonni Iacono erano di Casamicciola e lui, per la prima volta sull’Isola, era anche andato a visitare con non poca emozione la chiesa in cui erano stati battezzati e sposati, prima di trasferirsi oltre oceano.

Pensare oggi all’accostamento tra un personaggio pubblico di tale caratura negli Stati Uniti e la nostra Casamicciola ispira con una certa facilità quello che potrebbe essere un momento di grande sintesi degli sforzi di tutte le amministrazioni pubbliche, da quelle comunali al Governo centrale, affinché una serie di testimonial di altissimo livello come Jimmy Kimmel possano rendersi utili a ragion veduta, in giro per il mondo, ad aiutare la nostra Isola a risalire la china.

Solo chi conosce gli americani di origine italiana può essere consapevole di quanto siano fieri di appartenere in qualche modo alla nostra nazione, sebbene spesso prevalgano nelle loro dichiarazioni l’attaccamento al nostro stile e alla nostra buona cucina. Così come anche i v.i.p. (quelli veri) di casa nostra, allorquando scoprono Ischia seppure per un soggiorno relativamente breve, restano ammaliati dalla sua bellezza e anche dalla sua gente (che notoriamente è sempre ben disposta a regalare ai “furastieri” il meglio di sé), tornandoci spesso e volentieri.

E’ per questo motivo, prendendo spunto dalle recenti dichiarazioni del Ministro del Turismo Daniela Santanchè, che una campagna credibile a favore di Ischia, in questo storico momento grigio, potrebbe partire proprio dalla testimonianza di chi la ama sul serio.