Jimmy Kimmel: “Amo l’Italia, mia mamma é italiana, siamo originari dell’isola d’Ischia”

I suoi lineamenti e la sua ironia non dovrebbero lasciare dubbi: Jimmy Kimmel, famoso presentatore americano del Jimmy Kimmel Show, é un ischitano orgoglioso e non fa mai mistero delle sue origini ischitane, non mancando mai di dirlo durante le interviste a personaggi legati al nostro paese.

Proprio come é avvenuto durante l’intervista (ripresa da tutti i media internazionali) alla talentuosa Sabrina Impacciatore, ora in America con “The White Lotus”.

“Tutti amano l’Italia, mia madre é italiana, noi siamo originari dell’isola di Ischia” ha dichiarato col sorriso Jimmy Kimmel strappando non pochi applausi al pubblico.

Come ben ricorderete, delle origini ischitane di Jimmy Kimmel ne avevamo parlato anche alcuni anni fa, raccontandovi i legami che ancora oggi lo tengono ben saldo alle sue origini e alla nostra amata Isola d’Ischia.