Jessica Lavista: “Aprire il Comune ai cittadini. Rilanciare Forio ripartendo dalle tradizioni”

Avvocato Jessica Lavista consigliere comunale uscente, candidata nella lista “Insieme per Forio”, con Stani Verde Sindaco. Per cinque anni all’opposizione dell’amministrazione Del Deo e della loro visione di Forio.

L’opposizione di Forio non ha mai fatto mancare la sua voce, la sua presenza e il suo punto di vista.

Ci siamo trovati di fronte ad una maggioranza che ha pensato a fare favoritismi personali e non al benessere del Paese. Aveva promesso tanti progetti che non sono stati realizzati, eccetto il lungomare, che poi è stato eseguito in modo diverso rispetto al progetto iniziale, con tante problematiche, che riemergeranno in futuro. Ci siamo trovati a dover combattere tutti i giorni, anche con esposti e denunce. Penso che tutti si ricorderanno le denunce sui concorsi, sui parenti e familiari assunti sia in ruoli amministrativi che nel comparto della polizia municipale. Noi abbiamo sempre cercato di avere un dialogo con i consiglieri di maggioranza, ma non è mai stato possibile, perché vigeva un’omertà una chiusura totale imposta da chi comandava.

Qualche anno fa, qualche consigliere ha avuto il coraggio di andarsene, qualcun altro, invece, si è tappato le orecchie, la bocca e gli occhi, perché comunque qualcuno della propria famiglia ne aveva tratto beneficio attraverso le assunzioni. Nell’ultimo periodo qualche altro si è aggregato a noi, perché ha capito che vogliamo il confronto e il dialogo per il bene del Paese. Al fianco di Stani Verde, quindi, c’è una coalizione con una eterogeneità di soggetti, dai più giovani che hanno l’amore proprio per il Paese, l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco e di capire come funziona il meccanismo politico, a quelli più esperti, i cosiddetti big della politica foriana, con la loro esperienza. Abbiamo visto che anche chi ha avuto un ruolo di rilievo in questa amministrazione ha deciso di uscirne, per una propria dignità. È una maggioranza che non è più una maggioranza, non c’è più nessuno. Hanno fatto fatica a completare l’ultima lista.

In questi lunghi cinque anni hanno rappresentato però un modo di gestire Forio, che non vi ha convinto.

In questi dieci anni abbiamo perso tantissime occasioni che non torneranno più indietro. Si parla tanto di finanziamenti, ma i finanziamenti, scusate, l’hanno avuto tutti i comuni, anzi il sindaco Del Deo è stato fortunato perché si è trovato in un momento storico dove sono andate in pensione la maggior parte dei dipendenti comunali e ha potuto cambiare, favorendo alcuni e potendo soddisfare le proprie cambiali elettorali. Ha fatto arrabbiare tanti altri. Poi è vero che i finanziamenti sono arrivati, ma la maggior parte non sono stati utilizzati. Ho letto anche il loro programma elettorale, mi sembra un’esposizione di progetti che promettono di portare i cittadini sulla Luna, ma che avrebbero potuto realizzarli in questi anni di amministrazione. Noi inoltre siamo giovani, ma teniamo alle nostre tradizioni. Io penso che quando il turista viene ad Ischia, e in particolare a Forio, cerca qualcosa di diverso, che non trova nelle proprie città. Anche il lungomare, per esempio, è stato realizzato in chiave moderna ma noi siamo un Paese e un’Isola che deve rivalutare la propria specificità. E in questa ottica dovremmo valorizzare tutto il nostro piccolo artigianato, i nostri sentieri, i vicoli saraceni. Ma noi diciamo sempre le stesse cose. Però queste sono cose che sono state dette anche dieci anni fa, ma non si è fatto niente. Per questo penso che il cittadino, quando si troverà davanti alla scheda elettorale, dovrà effettivamente farsi un esame di coscienza e riconoscere chi non ha mantenuto le promesse verso il popolo. È importante che si scelgano soggetti che siano validi, qualificati, che abbiano idee, che abbiano anche la voglia di cambiare.

Qual è il programma e la visione di Forio di Jessica Lavista?

Il programma è quello della coalizione. La cosa più importante è il contatto diretto con il cittadino. Facendo campagna elettorale sto incontrando tante persone e mi sto sempre più rendendo conto che in questi anni si è pensato ad abbellire il centro, limitatamente ad alcune zone mentre le zone più periferiche si trovano veramente in uno stato di degrado assoluto.

Non abbiamo illuminazione, ed è allucinante perché spendiamo un ingente somma di denaro alla ditta appaltante che non rispetta gli adempimenti contrattuali.

Abbiamo le strade che non sono percorribili, e lo sanno bene i cittadini che in questi anni hanno sono stati costretti a riparare di continuo gli ammortizzatori delle proprie auto e questo è davvero vergognoso. I turisti cadono per la strada perché ci sono buche ovunque. Ci vuole il decoro urbano e paesaggistico, perché dobbiamo tenere fede a quello che è la nostra caratteristica. È fondamentale tutelare l’ambiente, innanzitutto il mare e la montagna, e ovviamente metterlo in sicurezza, soprattutto alla luce di quanto è avvenuto negli ultimi anni.

E poi importante il dialogo con il cittadino, attraverso anche dei comitati, delle associazioni, ed ogni responsabile di zona deve avere il proprio referente al Comune, per spiegare quali sono le problematiche e cercare assieme delle soluzioni, perché solo chi vive il territorio e la propria zona sa veramente quali sono i problemi che quotidianamente ognuno deve affrontare. L’ascolto è il primo passo per adottare provvedimenti efficaci, dialogo e confronto che nelle amministrazioni passate non ci sono mai stati. I cittadini si sono visti chiudere tutte le porte del Comune e questo non deve più accadere.

Tu sei la rappresentante di una zona molto importante di Forio, della Chiaia, della zona del Casale, di Fontanelle, insomma di tutta la zona che anticipa l’ingresso al centro. Quali sono le necessità, le urgenze?

Noi abbiamo la scuola e l’asilo allo Scientone che devono essere e dobbiamo provvedere a mettere in sicurezza tutto il passaggio pedonale per arrivare alla strada. Non solo per gli studenti, ma anche per i turisti, perché è una zona piena di alberghi. E spesso capita che vediamo sfrecciare macchine che sfiorano i pedoni che camminano e questo non va bene. Cercare, quindi, di intervenire con dei marciapiedi, o qualsiasi modo alternativo, per rendere vivibile la zona. Poi abbiamo questo scempio del terreno portato a valle dalla frana che si deve provvedere ad eliminare al più presto. C’è un progetto per riqualificare la zona e le strutture sportive, il palazzetto dello sport e il campo sportivo, con l’obiettivo di ampliare anche ad altri sport. Necessario, inoltre, un parcheggio che sia dislocato dal centro, raggiungibile con delle navette, ma anche con una bella passeggiata sul lungomare, in m odo da liberare anche il centro dal traffico ormai insostenibile

E poi purtroppo abbiamo il lungomare che comunque deve essere veramente rivalutato. Dobbiamo diventare una zona attrattiva per il turista, e non solo per le nostre bellissime spiagge. C’è bisogno di avere una regolamentazione, sia per quanto riguarda i locali, sia per quanto riguarda la passeggiata del lungomare. E poi bisogna intervenire sugli affitti estivi, cercare di aumentare il livello qualitativo dell’ospite, del turista che viene, per rendere più vivibile la zona anche nei periodi di alta stagione. Quindi io credo che se sia necessario mettere in campo una serie di accorgimenti, come anche la sorveglianza notturna, la chiusura della zona, e la realizzazione di una riva destra appetibile per i turisti.

E alla fine è l’appello al voto perché votare Jessica Lavista

Sono una donna forte, penso di aver dimostrato in questi cinque anni di avere le competenze, le qualità di combattente. Ho sempre avuto un carattere molto forte, ma sempre disponibile nei confronti di chiunque, soprattutto delle persone più deboli. Penso che le persone mi apprezzino per questo e penso che mi debbano votare per questo. Hanno visto il mio amore verso questo Paese, nonostante io non sia nata qui, e forse questo rende ancora più forte il legame con il territorio in cui ho scelto di far crescere i miei figli e mi consente di vedere meglio quello che non funziona rispetto a chi ci è nato, perché forse si è abituato troppo. Voglio ci sia per tutti una Forio migliore.