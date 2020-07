Jeep Italia sceglie Ischia per la sua campagna promozionale

Una foto bellissima che lascia senza fiato: il lungomare di Forio e una Jeep in primo piano.

Ecco il post realizzato e condiviso da Jeep Italia, per la sua campagna promozionale “Italy from a window” per rilanciare il turismo in Italia.

Una bellissima cartolina che sta facendo sognare gli appassionati di Jeep e non solo.

“Con Jeep Italia – scrive Peppe Fimiani – abbiamo scelto questo fantastico scatto con il modello iconico del brand in località Forio d’Ischia per rilanciare il turismo italiano con Italy from a window – L’Italia che non devi perderti. #italyfromawindow

Grazie a Gianni Adriana Emanuele Nunzia”