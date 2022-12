Je sto vicino a te. L’ultimo saluto ad Eleonora e Salvatore

Lacco Ameno attonita. Solo il pianto di un neonato. Solo le note di Je sto vicino a te di Pino Daniele all’uscita dalla chiesa. Poco prima erano risuonate le parole del Vescovo Pascarella: “Ora è il tempo di piangere con chi piange. Sarà poi il tempo delle analisi. Ora è il tempo della condivisione del dolore e della vicinanza” e ancora “La fede non toglie il dolore ma aiuta ad affrontarlo” e poi “Eleonora e Salvatore hanno bisogno solo del Paradiso, la casa di Gesù”.

Prima, il Vangelo, aveva ricordato le parole di Gesù sulla croce: “Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?”.

L’ultimo saluto alle due vittime della strage dell’Epomeo, Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, ha rispettato il volere dei familiari. Compostezza, educazione, dolore, rabbia, occhi bassi. In chiesa gli amici, i sindaci dell’isola e il Commissario Legnini. Nessuna passerella di stato, nessuno spazio per le telecamere. Spazio solo per la preghiera e il cordoglio.

In 300, fuori la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Lacco Ameno hanno atteso la fine della Santa Messa presieduta dal Vescovo di Ischia, mons. Gennaro Pascale. Nella sua breve omelia, il Vescovo, è stato chiaro: “Non abbiamo parole per consolare, solo la Parola di Dio può parlare al cuore di questi cari”

Commoventi e commosse le parole degli amici che, dopo il rito religioso, hanno letto diverse testimonianze. Ancora una volta è emersa la gioia di vivere di Eleonora e l’amore sbocciato tra i due. Il sogno del Matrimonio e l’intesa di costruire una famiglia. Mentre la voce di Pino Daniele ci ricordava l’amara verita di questi giorni: “ma che parlamme a fà, sempe de stesse cose,pe’ nce ntussecà” palloncini bianchi riempivano il cielo azzurro di Lacco Ameno. Dove solo poche nuvole ci ricordavano che la natura è madre e matrigna.