Ivan Aiello: la vocazione come prossimità. Il cammino verso il sacerdozio tra fede, famiglia e comunità

Dalla gioia degli affetti familiari alla forza degli incontri, il racconto di un giovane che ha scelto di donare la propria vita a Dio e alla sua gente

Il 12 settembre 2025, alle ore 19, nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo a Ischia, la comunità isolana si stringerà attorno a Ivan Aiello per accompagnarlo in un momento decisivo della sua vita: l’ordinazione diaconale per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di monsignor Carlo Villano, vescovo di Pozzuoli e di Ischia. La Chiesa locale celebra così il dono di una nuova vocazione, segno di speranza e continuità per il futuro.

Ivan non arriva da solo a questa tappa tanto attesa. Accanto a lui, da sempre, c’è la sua famiglia: la mamma Lucia Di Maio, il papà Michele e i fratelli Raffaele, Pierpaolo e Angelo. È dentro le mura di casa, nel calore degli affetti più sinceri, che hanno preso forma i primi semi di una scelta di vita radicale e coraggiosa.

In questa intervista, raccolta alla vigilia di un giorno che resterà impresso nella sua memoria e in quella della comunità ischitana, Ivan Aiello racconta il suo cammino, le tappe che lo hanno condotto fin qui, gli incontri che lo hanno segnato e la gioia di un sì pronunciato a Dio e alla sua gente.

Benvenuto a Ivan Aiello, che questa sera compirà il primo passo verso il sacerdozio. Quello, immagino, è il tuo obiettivo. In questa chiacchierata proveremo a raccontare il futuro, senza dimenticare un po’ di passato. Ma la tappa di oggi è davvero importante. Cosa significa per te? Con chi la condividi e quali emozioni, o anche paure, porta con sé?

“Innanzitutto grazie per questa bella opportunità di condivisione. Dentro di me in questo momento convivono tante cose diverse: ricordi, incontri, persone che hanno segnato il mio cammino. Mettere tutto in parole non è semplice, ma posso dire che sento una gioia grande, una felicità profonda per ciò che sto facendo e per il percorso che mi ha portato fin qui. Questo passo è davvero importante, anche se non è facile spiegarlo fino in fondo.

Diventare diacono, nel cammino che conduce al sacerdozio, significa ricevere il primo grado dell’ordine sacro: entrare in una relazione particolare con il vescovo e i sacerdoti, ricevendo il mandato di servire alla mensa, alla Parola e ai fratelli. Per arrivarci il percorso non è breve né semplice. Io ho iniziato nel 2017, dopo un anno di esperienza in un centro di accoglienza per giovani immigrati non accompagnati e per ragazzi provenienti dal carcere minorile di Nisida. Era il Centro Regina Pacis, nella diocesi di Pozzuoli. Dopo quell’anno ho intrapreso l’iter che ogni seminarista deve seguire per ricevere prima il diaconato e poi il presbiterato.

Sono entrato in seminario e ho vissuto l’anno propedeutico, che serve a comprendere se c’è davvero predisposizione a questa vita fatta di orari, preghiera e fraternità. Poi ho affrontato cinque anni di seminario, con tempi di formazione spirituale affiancati allo studio della teologia nella sezione San Luigi della Facoltà teologica dell’Italia meridionale.

Nell’ultimo anno sono stato a Fuorigrotta, sempre nella diocesi di Pozzuoli, dove durante la settimana collaboravo in parrocchia e nel resto del tempo svolgevo attività legate alla Caritas, all’accompagnamento di ragazzi con disabilità e sindrome di Down, vivendo esperienze di prossimità molto preziose.

Il mio cammino è stato arricchito anche dai momenti trascorsi nelle comunità parrocchiali: all’inizio a Santa Maria di Montevergine, la mia parrocchia di origine a Foligno, e negli ultimi tre anni tra le comunità di Ferrara e Fontana, dove attualmente continuo a svolgere il mio ministero. Tutto questo, nella semplicità della vita quotidiana, non è altro che un radicarsi continuo nelle relazioni: da quelle più vicine e familiari a quelle più particolari, che forse non sempre sono alla portata di tutti, ma che rendono questo percorso ancora più vero”.

Ho sempre sentito che la mia scelta, pur diversa da quella dei miei coetanei, non mi rendeva distante da loro: volevo restare tra la gente, per far percepire che l’amore di Dio è per tutti

Perché parlavi prima di incontri? Hai raccontato il tuo percorso di formazione tra Pozzuoli e Fuorigrotta, per poi ritornare qui a Ischia. Immagino che gli incontri più significativi siano stati quelli con i vescovi: prima con Gennaro Pascarella, poi con Carlo Villano, senza dimenticare che entrambi si sono trovati, in persona episcopi, a guidare contemporaneamente le due diocesi. Ma tu, in realtà, hai iniziato a pensare a questo cammino già prima di quell’unione. Che rapporto hai avuto con loro e come si è sviluppato?

“In realtà il mio percorso è iniziato con il vescovo Pietro Lagnese, che mi inviò a Pozzuoli per un anno di esperienza. Nonostante ciò, sono sempre rimasto legato all’isola, tornavo spesso e continuavo a svolgere qui il mio servizio. In seguito ho incontrato anche il vescovo Gennaro Pascarella e, oggi, il vescovo Carlo Villano. Con ognuno di loro ho potuto sperimentare una paternità diversa, ma sempre autentica, segnata da un rapporto semplice e genuino, quello che può nascere tra un giovane e una persona adulta chiamata a prendersi cura della sua vita, della sua formazione, dei desideri e dei sogni che porta nel cuore.

Ricordo con affetto soprattutto i primi momenti, quando a diciannove anni condividevo con il vescovo ciò che provavo e sentivo dentro. È sempre particolare ripensarci, perché per me il vescovo è stato davvero come un padre: con la sua umanità, i suoi limiti e le sue fragilità, ma anche con quel desiderio di bene che ci accomuna e che si traduce in una prossimità concreta verso questa terra”.

Riavvolgiamo un po’ i nastri di questa storia. In un mondo che offre tante opportunità, distrazioni e possibilità diverse, a un certo punto tu hai deciso. Ti sei chiesto cosa fare da grande e hai scelto di diventare sacerdote. Che è cosa diversa dal dire “voglio seguire Gesù”: sono due piani differenti. Come è nata in te la volontà di impegnarti in un cammino che sapevi sarebbe stato lungo, ben più di un percorso di studi? Dal 2017 sono già passati otto anni e forse ne mancheranno altri due prima di diventare sacerdote. Qual è stata la scintilla, come si arriva a una decisione del genere?

“Hai toccato un punto fondamentale, perché tutto nasce da un incontro. È vero: seguire Gesù viene prima del desiderio di diventare sacerdote. Nel mio caso è stato proprio l’incontro con Lui a portarmi a dire: voglio fare della mia vita un dono. Con il tempo ho compreso sempre meglio che il sacerdozio poteva essere l’opportunità concreta per realizzare questo desiderio.

Al centro, dunque, c’è quell’incontro intimo con Gesù che è venuto a cercarmi e mi ha chiesto di donare ciò che a mia volta avevo ricevuto: la mia vita, i miei carismi, ma anche le mie fragilità, i miei limiti, la mia umanità. È stato questo a spingermi a intraprendere il cammino, passo dopo passo, domandandomi ogni volta come poter seguire davvero il Signore.

Essere prete, per me, significa farsi prossimo, camminare insieme senza sentirsi migliori degli altri, ma riconoscendo che tutti siamo amati da Dio.

Non nego che lungo la strada sorgano interrogativi: sto facendo la scelta giusta? Sto davvero seguendo Lui? Ma in tutto questo resta una certezza: al centro non ci sono io, c’è Cristo. C’è la sua gente, i suoi figli, coloro che Lui ama. È a questo che desidero donarmi, perché come Giovanni Battista ricorda, io possa diminuire e Lui crescere”.

Molto spesso si sente parlare della carenza di vocazioni. E allora viene spontaneo chiedersi: come si riconosce una vocazione? Come l’hai sentita tu, come è maturata? Perché non credo sia qualcosa che nasce dall’oggi al domani.

“Esatto, non è qualcosa che arriva all’improvviso. È, come ti dicevo poco fa, un continuo interrogarsi, ogni giorno, per capire fino in fondo quanto ci sia Dio nelle proprie scelte e quanto invece ci sia solo la propria volontà. È un dialogo costante con Lui. L’incontro con Gesù ha acceso dentro di me un fuoco che, piano piano, mi ha portato a compiere scelte e a vivere incontri che hanno alimentato la domanda: può essere che il Signore mi stia chiedendo di donargli la mia vita?

In questo percorso sono stati fondamentali anche alcuni sacerdoti che hanno accompagnato la mia crescita. Uno su tutti don Beato Scotti, che ha saputo accogliere i desideri che portavo dentro, quell’amore che sentivo forte e che chiedeva di prendere forma. Per me la vocazione è un mettersi in gioco ogni giorno, sapendo che si tratta di un ruolo di grande responsabilità. Tante persone affidano le loro fragilità, i loro problemi, le loro domande, e questo chiede delicatezza, prossimità e amore. Non mi sento superiore a nessuno, né voglio apparire come qualcuno che sta più avanti degli altri. Piuttosto, credo che il prete debba stare tra la gente, accompagnarla, senza possederla né considerarla “sua”, ma riconoscendola come creatura amata da Dio.

Dentro di me c’è una gioia grande: sento di essere felice per ciò che sto facendo e per il cammino che mi ha portato fin qui.

Essere prete, per me, significa proprio questo: farsi prossimo, camminare insieme. Ho sempre pensato che Dio non sia qualcuno che toglie i pesi, né che credere in Lui significhi avere la garanzia che andrà tutto bene. Anzi, Dio non elimina le difficoltà, ma le condivide con noi. È un Dio che cammina accanto all’uomo, che si è fatto carne in Gesù per mostrare quanto amore ha per ciascuno di noi. Ed è in questa consapevolezza che nasce il mio desiderio di consacrarmi a Lui”.

Hai usato spesso la parola “prossimità”. Vorrei chiederti di raccontarla in due sensi. Il primo riguarda i tuoi diciannove anni, quando forse ti sentivi diverso dai tuoi coetanei, impegnati a pensare a fidanzarsi, a uscire, a ballare. Già allora c’era in te un segno di divisione da quel tipo di “prossimo”. Il secondo è invece legato ai progetti che hai vissuto tra Pozzuoli e Fuorigrotta: c’è qualche storia di prossimità che ti è rimasta dentro più di altre?

“A diciannove anni stavo già riflettendo da tempo sulla possibilità di entrare in seminario e di diventare prete. Sentivo che alcune mie scelte mi portavano su strade molto diverse da quelle dei miei coetanei, ma questo non mi ha mai fatto sentire escluso o lontano. Ho sempre desiderato vivere pienamente la mia vita dentro il contesto in cui sono cresciuto, con i miei amici, con le persone che incontravo.

Ancora oggi avverto che la mia è una scelta diversa e i ragazzi, senza troppi filtri, non hanno problemi a dirmelo apertamente. Ma con loro resto sempre me stesso, senza mai sentirmi migliore, bensì consapevole di essere amato e desideroso di trasmettere che quell’amore è per tutti, non solo per me o per pochi. Così ho vissuto l’adolescenza, i primi anni in seminario e continuo a vivere oggi, nei luoghi più disparati della società.

Tra le esperienze più forti che porto dentro c’è quella dei primi tempi del mio cammino, quando ho condiviso la stanza per quattro mesi con un ragazzo agli arresti domiciliari. Era poco più grande di me e, pur vivendo una condizione di detenzione, non perdeva occasione per cercare Dio e per capire che la sua vita aveva senso e valore. Mi raccontava della sua infanzia segnata da un padre criminale e da scelte sbagliate che lo avevano portato verso la malavita. Ma proprio lì, nel carcere, ha compreso che tutto questo lo stava distruggendo. Ricordo ancora come ogni mattina aprisse la Scrittura, scegliesse un brano e dicesse: “Oggi voglio partire da questa Parola del Signore per vivere la mia giornata”. Per me è stata una testimonianza enorme.

Un altro incontro significativo è stato nell’ultimo anno, con una persona senza dimora che frequentava la Caritas per lavarsi o prendere vestiti puliti. Conviveva con gravi fragilità, come la dipendenza dall’alcol, e spesso sembrava sopravvivere più che vivere. Eppure mostrava una gratitudine immensa verso chi non gli aveva mai voltato le spalle. L’ho visto in particolare con i volontari più anziani, ed è stato per me un segno concreto di come Dio agisca: restando accanto all’uomo, senza abbandonarlo anche quando cade o fatica a riconoscere il valore della propria vita.

Sono esperienze che mi hanno fatto capire che io non sono il mio limite, né le difficoltà che attraverso. Io sono terra di Dio, amato da Lui. Ed è da questa consapevolezza che nasce la possibilità di fare della vita qualcosa di vero, di bello e di autentico”.

Torniamo per un attimo all’attualità. Questa sera sarai ordinato diacono. Non ti chiedo come cambierà la tua vita, perché immagino che esteriormente cambierà poco, ma piuttosto qual è la nuova destinazione che ti attende da domani.

“Cerco di spiegare anche un po’ tecnicamente cosa accade. Dal giorno dopo l’ordinazione la mia vita assume una conformazione più precisa: mi viene affidata una responsabilità diversa, perché davanti al popolo di Dio ricevo un ministero importante che sarò chiamato a vivere tra la gente e con la gente.

Molto probabilmente continuerò a svolgere il mio servizio nella parrocchia di Fontana, anche se a breve saprò con certezza dove sarò inviato almeno per il prossimo anno. Parallelamente continuerò gli studi: lo scorso 17 giugno ho conseguito la laurea in teologia e ora inizierò il percorso di licenza, una sorta di specializzazione in pastorale giovanile presso l’Università Salesiana di Roma. Questo darà una connotazione particolare al mio ministero, perché sarò chiamato a occuparmi soprattutto dei giovani, studiando le dinamiche e le sfide proprie della loro età.

In concreto, alcuni giorni della settimana sarò a Roma per seguire i corsi, mentre il resto del tempo resterò in diocesi, probabilmente a Fontana o in un’altra parrocchia che il vescovo riterrà di affidarmi. Lì mi occuperò di collaborare con il parroco, partecipare alle celebrazioni e accompagnare i giovani nei percorsi di formazione e nella preparazione ai sacramenti. Sarà, insomma, un ministero vissuto tra studio, servizio e vita comunitaria, con il desiderio di continuare a donarmi nella quotidianità”.