Iva, 7.000 euro all’anno per Enrico Iovene. Deve assistere Enzo Rando

Nuovo incarico esterno conferito dal Comune di Forio, stavolta per l’assistenza fiscale e contabile per la gestione delle attività commerciali svolte dallo stesso Ente. Nella determina adottata dal responsabile del III Settore Finanziario Vincenzo Rando si richiama la normativa che impone l’applicazione dell’Iva anche su determinate attività svolte appunto dagli Enti locali.

Evidenziando che «il Comune di Forio svolge, oltre all’attività di carattere istituzionale consistente nell’erogazione di servizi pubblici, attività a rilevanza Iva, nello specifico la gestione diretta delle strisce blu, delle lampade votive, della raccolta differenziata e la gestione degli impianti sportivi». Erogazione di servizi nei quali si rileva la presenza dei tre requisiti per l’applicazione dell’imposta: oggettivo, soggettivo e territoriale.

Il che comporta una serie di adempimenti a cui Rando ritiene di non poter far fronte con il suo ufficio e ne spiega i motivi: «Considerato che la gestione dei servizi a rilevanza IVA comporta la tenuta di una contabilità consistente nella gestione dei registri corrispettivi, fatture di vendita, fatture di acquisto e riepilogativo; dato atto inoltre che tale gestione risulta essere altamente complessa per chi ha sempre gestito una contabilità pubblicistica e con pochissime competenze in materia di contabilità privata, con il rischio di prestare il fianco ad errori ed omissioni che spesso sfociano in sanzioni fonti, tra l’altro di danno economico per l’ente e di responsabilità erariale».

Per evitare in futuro maggiori esborsi, Rando ha dunque ritenuto più economico spendere una certa somma allo scopo di farsi affiancare da un professionista idoneo che si occuperà di tutta una serie di compiti, a partire dalla tenuta della contabilità separata per attività commerciali e tutti gli altri adempimenti previsti.

Rando ha quindi chiesto un preventivo al commercialista ischitano Enrico Iovine, che ha offerto un costo di 7.000 euro annui oltre Iva e Cpa per tutte le attività indicate. Il responsabile del III Settore ha così conferito l’incarico per un anno, a partire dal 1 gennaio 2020. Spesa totale a carico delle casse comunali 8.881,60 euro.